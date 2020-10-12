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Тихановская о разгоне пенсионеров: Акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом

12.10.2020 22:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию», — заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, комментируя сегодняшние марши пенсионеров.

Тихановская о разгоне пенсионеров: Акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом

«Но сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца и добиться новых выборов», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

Тихановская напомнила, как говорила пенсионерам во время предвыборной кампании: «Пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки».

Марш пенсионеров в Минске, начавшийся на площади Независимости, завершился разгоном с применением спецсредств возле 1-й клинической больницы.

 
Теги: Минск
 
 
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«Я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию», — заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская,...
 
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