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Тихановская о разгоне пенсионеров: Акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом
Источник материала: Навiны
«Я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию», — заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, комментируя сегодняшние марши пенсионеров.
«Но сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца и добиться новых выборов», — цитирует Тихановскую ее пресс-служба.
Тихановская напомнила, как говорила пенсионерам во время предвыборной кампании: «Пенсия, которой их шантажирует режим, выплачивается не лично президентом. Это деньги, которые они честно заработали. И сейчас эту пенсию оплачивают их дети и внуки».
Марш пенсионеров в Минске,
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Тихановская о разгоне пенсионеров: Акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом
«Я восхищена тем, как активно пенсионеры поддерживают протестующих и высказывают свою позицию», — заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская,...
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