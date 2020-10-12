В Бресте прошла встреча представителей власти с противниками завода АКБ

В Брестском облисполкоме 12 октября прошла встреча представителей власти с противниками строительства аккумуляторного завода возле областного центра.



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Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, встреча была организована по инициативе облисполкома. В ней приняли участие помощник президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, руководство облисполкома, горисполкома, райисполкома, областного совета депутатов и 12 противников строительства завода.

«Нас пригласили обсудить проведение местного референдума о судьбе предприятия. По сути обсуждения этого вопроса не было. Активисты высказывали свое возмущение началом пусконаладочных работ на заводе и требовали их остановки, так как Лукашенко обещал, что до проведения референдума таких работ на предприятии не будет. Никто из чиновников не смог ответить, почему это устное распоряжение Лукашенко проигнорировано. Также активисты заявили, что жители региона по-прежнему за референдум: люди сами должны решить, быть ли этому заводу», — сказал Кисляк.

Кисляк отметил, что в январе 2019 года Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. Тогда на референдум предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, на территории района. Отказ в регистрации инициативной группы райисполком мотивировал тем, что такой вопрос не может быть вынесен на местный референдум: завод имеет значение для страны в целом, запрет деятельности этого предприятия не входит в компетенцию местных органов власти.