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В Бресте прошла встреча представителей власти с противниками завода АКБ

12.10.2020 22:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Брестском облисполкоме 12 октября прошла встреча представителей власти с противниками строительства аккумуляторного завода возле областного центра.

В Бресте прошла встреча представителей власти с противниками завода АКБ
Фото: media-polesye.by

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, встреча была организована по инициативе облисполкома. В ней приняли участие помощник президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, руководство облисполкома, горисполкома, райисполкома, областного совета депутатов и 12 противников строительства завода.

«Нас пригласили обсудить проведение местного референдума о судьбе предприятия. По сути обсуждения этого вопроса не было. Активисты высказывали свое возмущение началом пусконаладочных работ на заводе и требовали их остановки, так как Лукашенко обещал, что до проведения референдума таких работ на предприятии не будет. Никто из чиновников не смог ответить, почему это устное распоряжение Лукашенко проигнорировано. Также активисты заявили, что жители региона по-прежнему за референдум: люди сами должны решить, быть ли этому заводу», — сказал Кисляк.

Кисляк отметил, что в январе 2019 года Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. Тогда на референдум предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, на территории района. Отказ в регистрации инициативной группы райисполком мотивировал тем, что такой вопрос не может быть вынесен на местный референдум: завод имеет значение для страны в целом, запрет деятельности этого предприятия не входит в компетенцию местных органов власти.

Завод возведен в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта. 

22 июня Лукашенко во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия, пообещал провести референдум о судьбе завода. Его планировалось организовать после президентских выборов. Также он пообещал, что до референдума пусконаладочных работ на заводе не будет.

28 сентября на аккумуляторном заводе ООО «Аккумуляторный альянс» приступили к пусконаладочным работам. Планируется, что они продлятся до конца декабря.
 
Теги: Брест
 
 
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В Брестском облисполкоме 12 октября прошла встреча представителей власти с противниками строительства аккумуляторного завода возле областного центра.
 
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