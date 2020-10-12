Минздрав РБ сообщил о спам-рассылке от имени министерства

Источник материала: Onliner

Несколько читателей Onliner сегодня сообщили нам о странных письмах от имени Министерства здравоохранения. В них сообщалось об участии в клинических испытаниях вакцины «Спутник V». Министерство сделало официальное заявление: это сообщения от мошенников.

«В настоящее время зафиксирована спам-рассылка в адрес граждан Республики Беларусь почтовых сообщений с адреса электронной почты info.belcmt.by@mail.ru об участии в клинических испытаниях вакцины „Спутник V“. ВНИМАНИЕ: указанные сообщения исходят от мошенников. Официально сообщаем, что сотрудники Минздрава и подведомственных организаций не осуществляют рассылку указанной информации. Участие в клинических испытаниях осуществляется только добровольно, после проведения достаточно большого количества предварительных лабораторных и инструментальных обследований. Необходимо отметить, что в Минздрав уже поступило значительное количество обращений граждан, которые изъявили желание принять участие в клинических испытаниях. Перед участием в клинических испытаниях гражданин подписывает информированное согласие, и такие вопросы не решаются по электронной почте», — говорится в заявлении.

Кроме того, Министерство здравоохранения Республики Беларусь не является пользователем ящика электронной почты info.belcmt.by@mail.ru.