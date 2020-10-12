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Видеофакт. Во многих местах Минска протестующие перекрывали движение

13.10.2020 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Демонстранты перекрыли движение на МКАД в районе Ангарской, на Каменной горке, Грушевке, Востоке, в районе ст.м. «Пушкинская», в Лебяжьем и в других местах. В Шабанах и возле ЖК «Каскад» подожгли покрышки.

Видеофакт. Во многих местах Минска протестующие перекрывали движение
Источник: t.me/bnkbel

Силовики жестко разгоняли протестующих, задерживали их, разбивали авто. Были слышны взрывы светошумовых гранат.

 
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Демонстранты перекрыли движение на МКАД в районе Ангарской, на Каменной горке, Грушевке, Востоке, в районе ст.м. «Пушкинская», в Лебяжьем и в других местах. В Шабанах...
 
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