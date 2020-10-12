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МВД предупредило протестующих, что будет применять боевое оружие

13.10.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Акции протеста затухают, но становятся более радикальными. В связи с этим сотрудники МВД имеют право применять спецсредства и боевое оружие.

Об этом заявил замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич в видеообращении 12 октября.

По его словам, протестное движение из регионов перебазировалось в Минск, а протестующие стали более агрессивными. Свидетельством тому - воскресный марш в Минске.

«Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа», - заявил Казакевич.

По его мнению, страну «пытаются ввергнуть в хаос 90-х» и «заставить пройти путь республик, переживших цветные революции».

«От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», - заявил Казакевич.

В воскресенье по всей стране прошел «Марш гордости», на котором правоохранители применяли водометы с оранжевой краской, светошумовые гранаты, дубинки. Было задержано 600 протестующих, в понедельник список пополнился на 17 человек. Много пострадавших. Несмотря на жесткие подавления акций силовиками, задержания, избиения и пытки на Окрестина, по всей стране не прекращается волна протестов.

 
Теги: Минск
 
 
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Акции протеста затухают, но становятся более радикальными. В связи с этим сотрудники МВД имеют право применять спецсредства и боевое оружие.
 
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