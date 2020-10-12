МВД предупредило протестующих, что будет применять боевое оружие

Акции протеста затухают, но становятся более радикальными. В связи с этим сотрудники МВД имеют право применять спецсредства и боевое оружие.

Об этом заявил замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич в видеообращении 12 октября.

По его словам, протестное движение из регионов перебазировалось в Минск, а протестующие стали более агрессивными. Свидетельством тому - воскресный марш в Минске.

«Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа», - заявил Казакевич.

По его мнению, страну «пытаются ввергнуть в хаос 90-х» и «заставить пройти путь республик, переживших цветные революции».

«От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», - заявил Казакевич.