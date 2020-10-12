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Мирные силовики гранатами и газом едва сдержали агрессивных пенсионеров
Источник материала: АФН
Силовики на прошедшем сегодня в Минске марше пенсионеров применили слезоточивый газ и светошумовые патроны из-за агрессии протестующих.
Такое объяснение сегодня озвучил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», - заявил Лашкевич РИА «Новости».
При этом, он уточнил, что агрессия была проявлена как по отношению к правоохранителям, так и к их транспортному средству, которое окружили протестующие.
"Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном", - сказал он, отметив, что по этой же причине применялся и газ.
Количество задержанных на несанкционированном массовом мероприятии уточняется, добавил Лашкевич.
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Силовики на прошедшем сегодня в Минске марше пенсионеров применили слезоточивый газ и светошумовые патроны из-за агрессии протестующих.
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