|
Штабы белорусской оппозиции договорились о единых правилах игры
Источник материала: АФН
Сегодня штабы Тихановской, Цепкало, Бабарико, Координационный Совет, Фонд BySol провели экстренную рабочую встречу, в ходе которой согласовали формат совместной работы, чтобы добиться от властей выполнения требований протестующих.
ОБ этом сообщил телеграм-канал Светланы Тихановской.
В числе требований три пункта: новые открытые выборы, расследование преступлений по фактам насилия над мирными беларусами; освобождение политических заключенных.
«На встрече обсуждалась координация работы фондов помощи пострадавшим на протестах, а также санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, – и поддержку тех, кто готов перейти на сторону народа», - также говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня штабы Тихановской, Цепкало, Бабарико, Координационный Совет, Фонд BySol провели экстренную рабочую встречу, в ходе которой согласовали формат совместной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)