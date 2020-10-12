Штабы белорусской оппозиции договорились о единых правилах игры

Источник материала: АФН

Сегодня штабы Тихановской, Цепкало, Бабарико, Координационный Совет, Фонд BySol провели экстренную рабочую встречу, в ходе которой согласовали формат совместной работы, чтобы добиться от властей выполнения требований протестующих.

ОБ этом сообщил телеграм-канал Светланы Тихановской.

В числе требований три пункта: новые открытые выборы, расследование преступлений по фактам насилия над мирными беларусами; освобождение политических заключенных.

«На встрече обсуждалась координация работы фондов помощи пострадавшим на протестах, а также санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, – и поддержку тех, кто готов перейти на сторону народа», - также говорится в сообщении.