По вечернему Минску бегают силовики по дворам. Пробки на дорогах, цепи, есть задержания





В Шабанах на дороге горят покрышки / Фото из соцсетей









В Серебрянку, как сообщает Радио "Свобода", приехали силовики с оружием, были слышны выстрелы.









Это Уручье, фото прислал читатель tut.by





А в Шабанах, передает TUT.by, кто-то вытащил на дорогу покрышки и поджег. На Каменной Горке люди стали вытаскивать на дорогу пластиковые блоки, перекрывая автомобильное движение.





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