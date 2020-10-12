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По вечернему Минску бегают силовики по дворам. Пробки на дорогах, цепи, есть задержания

13.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 12 октября в разных районах столицы устраиваются акции протеста. Цепи солидарности становились на Осмоловке, в Грушевке, возле универсама "Рига", в Сухарево, на Каменной Горке и др. Силовики пытаются разгонять "цепи", но люди после разгонов возвращаются на прежние места.


В Шабанах на дороге горят покрышки / Фото из соцсетей


В Серебрянку, как сообщает Радио "Свобода", приехали силовики с оружием, были слышны выстрелы. 


Это Уручье, фото прислал читатель tut.by


А в Шабанах, передает TUT.by, кто-то вытащил на дорогу покрышки и поджег. На Каменной Горке люди стали вытаскивать на дорогу пластиковые блоки, перекрывая автомобильное движение.


Смотрите, как задерживали в Лебяжьем. Били лежачего человека.
 
 
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Вечером 12 октября в разных районах столицы устраиваются акции протеста. Цепи солидарности становились на Осмоловке, в Грушевке, возле универсама "Рига", в Сухарево,...
 
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