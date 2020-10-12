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Первым делом - самолеты! В Беларуси значительно сократилась рождаемость

13.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рождаемость в Беларуси снижается, и в перспективе ситуация может еще более ухудшиться, заявила председатель ОО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля" Вероника Сердюк.

"Если ежегодно рождалось около 100 тыс., то в этом году нас шокировали цифры – родилось 87 тыс. 602 человека",- сказала Сердюк на пресс-конференции в Минске в понедельник.
Она высказала обеспокоенность тем, что вскоре наиболее активная в Беларуси "репродуктивная" прослойка женщин перейдет в категорию старшего возраста, а на их место придет гораздо меньшее количество способных рожать женщин.




"Сегодня в Беларусь около 2,2 млн. женщин репродуктивного возраста. Скоро их количество снизится до 1 млн, а потом может упасть и до 500 тыс.", - пояснила эксперт.

Она напомнила, что для воспроизводства населения и сохранения гендерного баланса необходимо, чтобы на каждую женщину приходилось по 3,1 ребенка, в то время как в Беларуси на сегодняшний день этот показатель составляет всего лишь 1,3.
 
Теги: Минск
 
 
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Рождаемость в Беларуси снижается, и в перспективе ситуация может еще более ухудшиться, заявила председатель ОО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля"...
 
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