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Глава Росатома готов провести экскурсию для властей Литвы по Белорусской АЭС

13.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Росатома Алексей Лихачев готов лично провести экскурсию для литовских властей по блокам атомных электростанций в России и Беларуси, чтобы доказать их безопасность

Об этом он заявил в интервью программе «Познер» на Первом канале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Обвинения Литвы в том, что строительство Белорусской АЭС якобы ведется с грубыми нарушениями и вопреки международным стандартам и поэтому, мол, угрожает безопасности соседней страны, А. Лихачев назвал совершенно безосновательными.



— Станция в Беларуси строится исключительно под контролем МАГАТЭ, под контролем Евратома по всем стандартам и регламентам безопасности. Строится Росатомом как референтная станция, как тиражирование двух станций в Ленинградской области — ЛАЭС-1, ЛАЭС-2, новые блоки, — сказал специалист.

Он подчеркнул, что это «проверенный апробированный вариант» и представители Литвы легко убедились бы в этом сами, если бы приехали и посмотрели, как работает станция и в режиме промышленной эксплуатации (первый блок), и в режиме опытно-промышленной (второй).

— Я готов лично провести экскурсию для руководства страны как по нашим блокам, так и по белорусскому, — заявил Лихачев.

Однако Литва, по его словам, не обращается за разъяснениями и не ведет конструктивный диалог. Столь бескомпромиссная и ничем не подкрепленная позиция литовского правительства по этому вопросу — не что иное, как попытка оправдаться перед своим народом за то, что в свое время вывели из эксплуатации «лучшую станцию в мире, просто разрезали ее», считает Лихачев.

— И в итоге из нетто-экспортера электроэнергии превратились в страну, которая 65 % электроэнергии покупает за рубежом по высоким ставкам, — добавил глава Росатома.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава Росатома Алексей Лихачев готов лично провести экскурсию для литовских властей по блокам атомных электростанций в России и Беларуси, чтобы доказать их...
 
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