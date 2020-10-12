Травмы, которые получили безоружные на Марше гордости 11 октября. Не забудем, не простим!









Именно Никиту Домрачева вчера жестко задержали вчера в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео.









Сообщается, он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.













В разговоре с нами Никита подтвердил, что будет снимать побои и писать заявление на действия силовиков.