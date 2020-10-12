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Травмы, которые получили безоружные на Марше гордости 11 октября. Не забудем, не простим!

13.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брат Дарьи Домрачевой Никита, которого вчера очень жестко задержали силовики, поделился со SPORT.TUT.BY фотографиями с побоями.

Травмы, которые получили безоружные на Марше гордости 11 октября. Не забудем, не простим!


Именно Никиту Домрачева вчера жестко задержали вчера в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео. 


Сообщается, он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.



В разговоре с нами Никита подтвердил, что будет снимать побои и писать заявление на действия силовиков.

По данным МВД, 11 октября во время протестных акций были задержаны более 700 человек. По словам очевидцев, задержания происходили намного жестче, чем в предыдущие воскресенья. 

В результате некоторым участникам марша в Минске — и даже случайным прохожим — понадобилась госпитализация. TUT.BY поговорил с молодыми людьми о том, как они были задержаны и с какими травмами оказались в больнице.



"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Его комментарий размещен в телеграм-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой в понедельник, а также на канале МВД в Youtube.
 
Теги: Минск
 
 
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Брат Дарьи Домрачевой Никита, которого вчера очень жестко задержали силовики, поделился со SPORT.TUT.BY фотографиями с побоями.
 
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