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Травмы, которые получили безоружные на Марше гордости 11 октября. Не забудем, не простим!
Источник материала: Партизан
Брат Дарьи Домрачевой Никита, которого вчера очень жестко задержали силовики,
Именно Никиту Домрачева вчера жестко задержали вчера в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео.
Сообщается, он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.
В разговоре с нами Никита подтвердил, что будет снимать побои и писать заявление на действия силовиков.
По данным МВД, 11 октября во время протестных акций были задержаны более 700 человек. По словам очевидцев, задержания происходили намного жестче, чем в предыдущие воскресенья.
В результате некоторым участникам марша в Минске — и даже случайным прохожим — понадобилась госпитализация. TUT.BY
"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.
Его комментарий размещен в телеграм-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой в понедельник, а также на канале МВД в Youtube.
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Брат Дарьи Домрачевой Никита, которого вчера очень жестко задержали силовики, поделился со SPORT.TUT.BY фотографиями с побоями.
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