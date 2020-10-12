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Видеофакт: пять природных пожаров тушат в Саратовской области

13.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Саратовской области на контроле МЧС находится пять действующих природных пожаров. Возгорания зафиксированы в Аткарском, Красноармейском, Саратовском, Вольском и Лысогорском районах области. По данным МЧС, огонь не угрожает населенным пунктам, однако охваченные пламенем площади увеличиваются.

Во всех муниципальных районах работают группировки сил и средств из числа сотрудников лесхозов, администраций, областной службы спасения. На местах дежурят пожарные расчеты федеральной противопожарной службы.

Всего к тушению огня привлечены 28 единиц техники и 91 человек личного состава.

 
 
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Площадь лесных пожаров в Саратовской области увеличивается, еще накануне в Аткарском районе горело 50 гектаров, сегодня территория, охваченная огнем, стала в два...
 
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