Вкусно и просто. Лаваш с курицей и овощами

Ингредиенты

Лаваш 4 шт. Морковь 1 шт. Огурцы 2 шт. Куриное филе 1 шт. Соль, перец черный молотый по вкусу Паприка 1/2 ч. л. Перец болгарский 1 шт. Салат 100 г Сметана (или другой соус) по вкусу

Куриное филе нарезаем кубиками. Кладем куриное мясо в сковородку с растительным маслом и обжариваем до готовности, солим, перчим. Перекладываем мясо на тарелку. В ту же сковородку, где жарилось мясо, кладем нарезанный соломкой болгарский перец. Жарим перец до мягко-хрустящего состояния. Морковь натираем на крупной терке, огурец нарезаем соломкой.

Лаваш смазываем сметаной или майонезом, укладываем салат, курицу, морковь, огурец и перец, оставляем при этом пару свободных сантиметров снизу. Заворачиваем свободный нижний край на начинку. Затем скручиваем лаваш с начинкой в рулет и подаем. Приятного аппетита!