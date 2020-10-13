Вкусно и просто. Лаваш с курицей и овощами

Ингредиенты
|Лаваш
|4 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Огурцы
|2 шт.
|Куриное филе
|1 шт.
|Соль, перец черный молотый
|по вкусу
|Паприка
|1/2 ч. л.
|Перец болгарский
|1 шт.
|Салат
|100 г
|Сметана (или другой соус)
|по вкусу
Куриное филе нарезаем кубиками. Кладем куриное мясо в сковородку с растительным маслом и обжариваем до готовности, солим, перчим. Перекладываем мясо на тарелку. В ту же сковородку, где жарилось мясо, кладем нарезанный соломкой болгарский перец. Жарим перец до мягко-хрустящего состояния. Морковь натираем на крупной терке, огурец нарезаем соломкой.
Лаваш смазываем сметаной или майонезом, укладываем салат, курицу, морковь, огурец и перец, оставляем при этом пару свободных сантиметров снизу. Заворачиваем свободный нижний край на начинку. Затем скручиваем лаваш с начинкой в рулет и подаем. Приятного аппетита!