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Вкусно и просто. Лаваш с курицей и овощами

13.10.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Лаваш с курицей и овощами

Фото: adme.ru

Ингредиенты

Лаваш 4 шт.
Морковь 1 шт.
Огурцы 2 шт.
Куриное филе 1 шт.
Соль, перец черный молотый по вкусу
Паприка 1/2 ч. л.
Перец болгарский 1 шт.
Салат 100 г
Сметана (или другой соус) по вкусу

Куриное филе нарезаем кубиками. Кладем куриное мясо в сковородку с растительным маслом и обжариваем до готовности, солим, перчим. Перекладываем мясо на тарелку. В ту же сковородку, где жарилось мясо, кладем нарезанный соломкой болгарский перец. Жарим перец до мягко-хрустящего состояния. Морковь натираем на крупной терке, огурец нарезаем соломкой.

Лаваш смазываем сметаной или майонезом, укладываем салат, курицу, морковь, огурец и перец, оставляем при этом пару свободных сантиметров снизу. Заворачиваем свободный нижний край на начинку. Затем скручиваем лаваш с начинкой в рулет и подаем. Приятного аппетита!

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