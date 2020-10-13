Битва за здоровье: жители белорусского Бреста против аккумуляторного завода

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Бресте продолжаются споры вокруг запуска аккумуляторного завода. Общественная группа по вопросам строительства встретилась с руководством области. Около двух часов участники переговоров обсуждали проведение референдума о дальнейшей судьбе компании, сообщает телеканал «МИР».

Завод уже построен, но не введен в эксплуатацию. Местные жители против: они опасаются за свое здоровье и экологию. Ближайший населенный пункт находится всего в 700 метрах от предприятия.

«Есть два пути: референдум инициируют либо органы власти, либо инициатива идет от народа. Когда они встречались с президентом, то там было озвучено: лучше, чтобы инициатива шла от народа. Мы согласились. Но идет время, никаких конкретных шагов не было», – говорит Геннадий Борисюк, заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета.

В планах руководства запустить завод в январе следующего года.