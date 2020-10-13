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Битва за здоровье: жители белорусского Бреста против аккумуляторного завода
13.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Бресте продолжаются споры вокруг запуска аккумуляторного завода. Общественная группа по вопросам строительства встретилась с руководством области. Около двух часов участники переговоров обсуждали проведение референдума о дальнейшей судьбе компании, сообщает телеканал «МИР».
Завод уже построен, но не введен в эксплуатацию. Местные жители против: они опасаются за свое здоровье и экологию. Ближайший населенный пункт находится всего в 700 метрах от предприятия.
В планах руководства запустить завод в январе следующего года.
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Общественная группа по вопросам строительства встретилась с руководством области.
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