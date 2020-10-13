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Эко-стиль, лофт и скандинавский - три классные квартиры минчан с ремонтами в этих направлениях

13.10.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У минчан пока еще не остыла любовь к скандинавскому стилю. По-прежнему на волне остаются лофт, минимализм, прованс, эко-стиль и их сочетание. REALTY.TUT.BY выбрал на вторичном рынке недвижимости Минска три интересных примера, где есть элементы выше перечисленных дизайнерских направлений.

Эко-стиль и прованс в ЖК «D3»

Двухкомнатная квартира площадью 71,6 квадратного метра расположена на седьмом этаже престижного ЖК на проспекте Победителей. В основу ремонта положено два направления: эко-стиль и прованс.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается жилье за 179 тысяч долларов в эквиваленте.

Любимый скандинавский

Трехкомнатная квартира площадью 89 квадратных метров расположена в микрорайоне Медвежино на улице Киреенко. Ремонт в ней сделан в скандинавском стиле, который уже не первый год доминирует в ремонтах белорусов.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается квартира за 195,3 тысячи долларов в эквиваленте.

Лофт в ЖК «Каскад»

Трехкомнатная квартира площадью 95 квадратных метров расположена в жилом комплексе на улице Скрыганова. Ремонт в ней сделан в стиле лофт.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Продается квартира за 170 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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