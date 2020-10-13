Белорусские фермеры раскрыли секрет идеального урожая картофеля и свеклы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси заканчивают убирать картофель, а вот сбор сахарной свеклы из-за засухи в этом году начали позже. Хватит ли сырья сахарным заводам, выяснила корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

С полей убирают последние клубни. Картофелем в этом хозяйстве заняты около 300 гектаров. Фермеры торопятся – если пойдут дожди, остатки урожая испортятся. Хотя пока погода не подводила.

« Осень в этом году для уборки картофеля идеальная . У нас точно. Посмотрите, вон какая рассыпчатая почва. А значит картофель сухой, гнить не будет, храниться хорошо будет», – сказал директор сельскохозяйственного предприятия Юрий Климаш.

В хозяйстве под Дзержинском собирают по 400 центнеров с гектара. Это выше среднего по стране. Выращивают только белорусские сорта. С полей клубни отправляют на сортировку. Часть пойдет на семена, остальное на прилавки и в стабилизационные фонды, чтобы картофель у белорусов был круглый год.

На свекольных полях работы еще много. Уборку начали на несколько недель позже обычного. Было мало дождей, поэтому решили подождать, пока корнеплод прибавит в весе. За руль механизатор Василий Бибик садится на рассвете. В поле работает по десять часов, а то и больше. Новый комбайн больше похож на мини-завод. Срезает ботву, выкапывает свеклу очищает от земли и отправляет в бункер.

«На нем я первый год. Пять дней и научился. Урожай в этом году средний. В те годы получше было, больше. Засуха, наверное, все-таки повлияла. Местами хорошая, местами посохло», – поделился механизатор Василий Бибик.

С этих полей свекла отправляется на сахарный завод в Слуцк. В сезон здесь вереницы большегрузов. Предприятие работает круглосуточно. Корнеплоды проверяют, моют и отправляют на переработку. Процесс автоматизированный и практически закрытый. Горы свеклы превращаются в сахар примерно за десять часов. Из одной тонны получается чуть больше ста килограммов. Делают не только сахар.

«Жом – это ткань свеклы, из которой извлечен сахар. Она даже прессуется, сушится и в сухом виде используется как корм. Она может и молоться и быть добавкой в комбикормах. Есть еще последний оттек после кристаллизации, когда больше нельзя извлечь сахар, так называемая меласса. Она тоже используется как кормовая добавка либо как сырье для микробиологических производств: дрожжи, лимонная кислота», – отметил главных технолог Слуцкого сахарорафинадного завода Юрий Трико.

Хоть урожайность свеклы и ее сахаристость чуть ниже прошлогодней, дефицита не будет. Белорусы за год съедают 360 тысяч тонн сахара, а четыре местных завода производят в два раза больше. Отмечается, что с полей в Беларуси уже убрали более полутора миллионов тон свеклы.