Глава МИД Австрии: мы не должны допустить новый железный занавес вокруг Беларуси

«Мы не должны допустить новый железный занавес вокруг Беларуси», — заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, комментируя итоги заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС 12 октября в Люксембурге.





«Но также понятно, что нам нельзя говорить с Беларусью только языком санкций, — подчеркнул Шалленберг, которого цитирует пресс-служба его ведомства. — Речь прежде всего о том, чтобы протянуть руку гражданскому обществу. Понятный язык — для системы и деятельность — для людей в Беларуси».

Министры договорились включить Александра Лукашенко в санкционный список, если ситуация в стране не улучшится. В начале октября ЕС ввел запрет на въезд 40 белорусских должностных лиц, которые, по его мнению, ответственны за фальсификации в ходе выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов. ЕС намерен сократить двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, увеличить поддержку белорусского народа и гражданского общества. «В соответствии с этим ЕС немедленно предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ», — сказано в документе по итогам нынешней встречи министров.

8 октября в Вене Шалленберг провел переговоры с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Обсуждались, в частности, действия в поддержку белорусского народа, которые могут быть предприняты на уровне ЕС.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал готовность Евросоюза усилить санкции в отношении белорусских властей. «Жестокость в отношении народа Беларуси не только не прекращается, но и увеличивается», — написал он в «Твиттере».