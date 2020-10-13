Штабы Тихановской, Цепкало, Бабарико, КС и фонд BySol согласовали формат совместной работы

«В условиях, когда режим пытается расколоть белорусское общество», штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, Координационный совет, а также фонд солидарности BySol провели «экстренную рабочую встречу», сообщила пресс-служба КС.





Стороны «согласовали формат совместной работы по достижению всех народных требований:

1. Провести новые открытые выборы.

2. Расследовать преступления по фактам насилия над мирными белорусами.

3. Освободить политических заключенных».

На встрече обсуждалась координация работы фондов помощи пострадавшим на протестах, санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, а также поддержка тех, кто готов «перейти на сторону народа».

На фотографии участников встречи — Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, его супруга Вероника, представитель Координационного совета Иван Кравцов, ресторатор Вадим Прокопьев.

10 октября Александр Лукашенко встретился с частью политзаключенных, в том числе с Виктором Бабарико, его сыном Эдуардом, Сергеем Тихановским, Максимом Знаком, Виталием Шкляровым и другими. На следующий день были освобождены два участника разговора — член команды Бабарико Юрий Воскресенский, известный неоднозначными высказываниями во время пребывания под стражей, и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

В интервью телеканалу «Беларусь 1» после освобождения Воскресенский заявил, что «власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле», а Рабцевич заявил о планах построить компанию в Парке высоких технологий. «Атмосфера на встрече была с целью построить диалог, как выходить из ситуации, какие есть идеи по изменениям в конституционный строй. Диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть», — заявил директор PandaDoc.