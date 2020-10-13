Банкам запретят брать драконовские проценты и неустойки по кредитам

Нацбанк лоббирует поправки в Банковский кодекс, которые ограничат широкие права коммерческих банков при выдаче кредитов белорусам.





Борьба по правилам рекомендаций

В 2019 году Нацбанк начал активно бороться с нарушениями, которые белорусские банки допускают при выдаче кредитов.

Список таких нарушений весьма внушителен. В числе других примеров Нацбанк привел ситуацию, когда условия договора не дают гражданину возможности самому рассчитать, каким будет ежемесячный платеж по кредиту.

В этом году Нацбанк продолжил выступать против «недобросовестных практик», которые применяют банки.

В частности, он напомнил, что банки не имеют права по своему усмотрению поднимать проценты за пользование кредитом.

Борьба главного банка страны с этими нарушениями была бы успешной, если бы не двойственность ситуации.

С одной стороны, Нацбанк как надзорный орган призван контролировать банки, проводить их проверки.

С другой стороны, Нацбанк постоянно подчеркивает , что не вправе вмешиваться в договорные отношения банков и их клиентов.

При этом письма, которые Нацбанк рассылал банкам по итогам проверок, являются только рекомендациями: «Для исключения и недопущения недобросовестных практик банков, недобросовестных условий кредитных договоров, заключенных с физическими лицами, считаем необходимым рекомендовать…».

Сам Нацбанк открыто признает , что отдельные банки не выполняют его рекомендации в части выдачи и возврата кредитов.

Повышенные проценты окажутся под запретом?

Количество нарушений, которые банки допускают при кредитовании населения, может существенно снизиться, если в стране будут изменены законы. Ведь банки будут обязаны соблюдать новые правила.

В этой связи по инициативе Нацбанка был разработан законопроект «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности».

Проект закона меняет пять нормативных правовых актов, в том числе Бюджетный и Банковский кодексы.

С помощью нового документа, который еще не принят, главный банк страны намерен не допустить «значительного увеличения долговой нагрузки и существенного ухудшения финансового состояния кредитополучателей».

Прежде всего, предлагается установить в статье 145 Банковского кодекса запрет на то, чтобы кредитный договор предусматривал условие об уплате процентов за кредит в повышенном размере в том случае, если гражданин не вернет (не погасит) кредит своевременно.

Размер неустойки предложено ограничить

Кроме того, Нацбанк добивается ограничения неустойки (штрафа, пени).

Речь идет о неустойке, которая взимается в связи с тем, что гражданин не исполняет (выполняет ненадлежащим образом) свои обязательства по возврату кредита, уплате процентов за пользование им.

Так, неустойка не может быть больше суммы, рассчитанной исходя из величины неисполненного обязательства, умноженной на полуторакратный размер процентов за пользование кредитом, что предусмотрены в договоре, и количество календарных дней, в течение которых не исполнено это обязательство.

Проект закона также закрепляет норму о том, что штрафные санкции будут ограничены, если гражданин не исполняет иные обязательства по кредитному договору.

Так, неустойка в год не может превышать:

- по краткосрочным кредитам — 20% от суммы кредита (при кредитовании путем открытия возобновляемой кредитной линии, овердрафте — от предельного размера единовременной задолженности (лимита овердрафта), но не более суммы максимального размера кредита);

- по долгосрочным кредитам — 10% от суммы кредита.

Почти все случаи соберут в перечень

Сегодня банки вправе требовать, чтобы их клиенты досрочно возвращали (погашали) кредиты при любом неисполнении условий договора.

Основанием для того, чтобы договор считался нарушенным, может послужить ситуация, когда гражданин не сообщил в банк о том, что открыл текущий (расчетный) счет в другом банковском учреждении.

Банк может потребовать, чтобы клиент досрочно вернул кредит даже в том случае, например, если гражданин не уведомил его о замене паспорта.

В этой связи в статье 143 БК предлагается перечислить случаи, при которых банк вправе требовать, чтобы гражданин досрочно вернул кредит.

К таким случаям Нацбанк предлагает отнести:

- несвоевременный возврат (погашение) кредита и уплату процентов;

- непредоставление обеспечения исполнения обязательств в срок по договору;

- утрату предмета залога, ухудшение условий залога и непредоставление допобеспечения, если снизилась стоимость предмета залога либо он утрачен, ухудшилось его состояние или условия хранения;

- необеспечение возможности банка контролировать состояние заложенного имущества;

- нецелевое использование кредита,

- случаи, когда неплатежеспособность клиента приобретает или имеет устойчивый характер,

- иные случаи, предусмотренные законом.

По нынешним законам банк сначала должен сначала уведомить гражданина о том, что он не исполняет обязательства по кредитному договору и только потом требовать, чтобы он досрочно вернул (погасил) кредит.

При этом «право физического лица возвратить кредит возникает через три месяца со дня уведомления», напоминает Нацбанк.

Единая и ясная спецформа

В законопроекте содержатся и другие важные нововведения в части кредитования населения.

Так, главный банк страны предлагает ввести специальную форму информации о задолженности по кредитному договору.

В этом едином для всех банков документе будут изложены сведения о задолженности по договору и порядке ее погашения. Причем форма должна быть удобной для восприятия гражданина, который взял кредит.

Нацбанк надеется, что эта спецформа поможет в том числе сократить число случаев, когда кредитополучатели не согласны с суммой долга по договору.

Проекта закона «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности» разработан по плану подготовки законопроектов на 2020 год и теперь вынесен на общественное обсуждение.

Каждый желающий до 21 октября может высказать по нему свои замечания и предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

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