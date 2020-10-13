Пять самых мощных смартфонов, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

С каждым годом производительность смартфонов только растет: новые устройства становится на 10−15% мощнее аналогичных гаджетов предыдущего поколения. Разработчики известного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг Android-смартфонов с лучшими результатами при прохождении тестирования в сентябре. Посмотрели, что там за девайсы, и ниже рассказываем о пятерке тех, что можно купить в Беларуси.

Первая десятка самых мощных смартфонов, работающих на операционной системе Android в сентябре, выглядит так: ASUS ROG Phone 3, Xiaomi Mi 10 Ultra, OPPO Find X2 Pro, OnePlus 8 Pro, iQOO Neo3, Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, OnePlus 8.

Но не все эти смартфоны свободно продаются в Беларуси, причем как официально, так и в «серых» интернет-магазинах. Ниже рассказываем о первых пяти моделях из рейтинга, которые есть в каталоге Kupi.TUT.BY и которые можно без особых проблем купить у нас прямо сейчас. Некоторые вошли в топ-10, некоторые — нет.



Фото: CNET

Флагманский смартфон бренда в тесте набрал 598,8 тысячи баллов. В рейтинге AnTuTu говорится, что это относится к версии с 12/256 ГБ памяти.

В арсенале девайса состоит процессор Qualcomm Snapdragon 865. Экран с OLED-матрицей на 6,78 дюйма может работать на частоте в 120 Гц. Вместе такой набор дает ощущение очень быстрого смартфона. Кроме того, в устройстве есть защита от воды и пыли по стандарту IP68 — в других смартфонах бренда такого пока нет.

Что еще нужно знать про гаджет: он оснащается батареей емкостью в 4510 мАч, есть быстрая проводная и беспроводная зарядка. Основная камера на задней стороне корпуса включает модули разрешением в 48 Мп, 8 Мп (телефото, 3-кратный оптический зум), 48 Мп («ширик») и 5 Мп. Из приятных бонусов — стереодинамики.





С этим смартфоном ситуация понятна не до конца. Официально в Беларуси продается версия с 8/256 ГБ памяти, фирменным процессором Exynos 990 и только с LTE-модемом. За старшую модификацию с 5G-связью предлагается доплатить: у нее уже 512 ГБ хранилища. Впрочем, в мире существует версия с 5G-модемом, процессором Snapdragon 865+ и 12/256 ГБ. Ее можно найти у «серых» продавцов.

О какой именно версии говорится в рейтинге, не уточняется. Так или иначе в тесте AnTuTu аппарат набрал 594,8 тысячи баллов. Ниже прикрепляем ссылки на обе версии.

Устройство вне зависимости от модификации также оснащается экраном с AMOLED-матрицей на 120 Гц размером в 6,9 дюйма. В активе и другие фишки вроде IP68, eSIM и стереозвука. Батарея емкостью в 4500 мАч поддерживает беспроводную и проводную ускоренную зарядку. В целом девайс выдает 5−6 часов активного экрана.

Основная камера (108 Мп + 12 Мп + 12 Мп) способна снимать с 5-кратным оптическим зумом — фото получаются отличного качества. Для кого-то окажется важным возможность видеозаписи в 8K. Не стоит забывать и об отличительной черте всех девайсов серии Galaxy Note — пере S Pen. Подробнее о плюсах и минусах смартфона читайте в нашем полноценном обзоре .





Еще один аппарат от Samsung самого топового уровня. Его полноценный обзор мы подготовим со дня на день. Но, забегая немного наперед, отметим: проблем с мощностью у него точно нет. Важно: вне зависимости от модификации — только с LTE или с 5G — процессором выступает упомянутый выше Snapdargon 865+. В паре с 12 ГБ оперативной памяти это дает 593,5 тысячи баллов в AnTuTu.

Главная особенность девайса — большой гибкий дисплей с AMOLED-матрицей на 7,6 дюйма с разверткой в 120 Гц. Есть и внешний экран на 6,23 дюйма (правда, тут только 60 Гц). Емкость батареи — 4500 мАч. Небольшой тизер из готовящегося обзора: можно рассчитывать примерно на 5 часов работы панелей на одном заряде.

Что еще нужно знать: у девайса нет влагозащиты, зато в активе стереодинамики и eSIM. Основная камера (12 Мп + 12 Мп + 12 Мп) позволяет снимать максимум с 2-кратным оптическим увеличением.



Фото: PhoneArena

Младшая версия Pro-версии, о которой говорилось выше. Она набирает 576 тысяч баллов (в версии с 8/128 ГБ памяти). Впрочем, процессор тут такой же: Snapdragon 865.

Жаль, что другие характеристики немного проще в сравнении с Pro-моделью. Впрочем, и продается гаджет за меньшие деньги. Так, в активе OLED-экран на 6,55 дюйма с частотой в 90 Гц, батарейка на 4300 мАч без беспроводной зарядки — поддерживается только ускоренное проводное восполнение энергии — и основная камера с модулями на 48 Мп, 16 Мп («ширик») и 2 Мп (макро).

Из бонусов — встроенный в экран сканер отпечатков (как и у OnePlus 8 Pro) и стереодинамики.





Уже не самый новый, но все еще официально продающийся у нас «почти флагманский» смартфон китайского производителя с результатом в 572,8 тысячи баллов в AnTuTu.

Он работает на таком же процессоре, что и большинство других гаджетов выше — Snapdragon 865. В рейтинге отмечается, что тестирование проходила модификация с 8/256 ГБ памяти. Еще одна особенность смартфона — селфи-камера, выезжающая из верхней грани корпуса. Таким образом, вырезов в дисплее нет — панель получается более «безграничной».

Из-за выезжающей камеры какой-либо степени защиты от воды и пыли в девайсе не предусмотрено. Зато есть сканер отпечатков пальцев в экране. Емкость встроенного аккумулятора равняется 4700 мАч, есть проводная быстрая зарядка. Впрочем, беспроводной по какой-то причине не завезли. Основная камера может похвастаться модулями на 64 Мп, 5 Мп (макро), 13 Мп («ширик») и 2 Мп (сенсор глубины).