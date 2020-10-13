ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники сообщают о задержании более 70 человек после Марша пенсионеров, некоторых увезла "скорая"

13.10.2020 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси 12 октября во время и после Марша пенсионеров задержали не менее 72 человек. Такие данные приводит правозащитный центр "Весна" и предупреждает, что этот список далеко не полный.



Подавляющее большинство протестующих были задержаны в Минске. Сообщается также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске.

Во второй половине дня в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте проходили Марши пенсионеров. После того как их стали разгонять силовики, пенсионеры не стали расходиться, вместо этого они начали забрасывать их машины цветами, скандируя: "Фашисты!" Они продолжили марш со словами "Мы еще походим".

Как отмечает TUT.BY, если в регионах силовики ограничивались, в основном, предупреждениями о том, что акция несанкционирована, то в столице они действовали более брутально. В Минске против людей пожилого возраста использовали слезоточивый газ и светошумовые патроны. Возмущенные такими действиями минчане вечером вышли на улицы в своих районах. Начались жесткие задержания.



В списке "Весны" напротив нескольких фамилий есть пометки "сильно избит" и "увезла скорая". Среди задержанных есть несколько несовершеннолетних. Силовики задержали в том числе 13-летнего подростка, позже он был отпущен.

Накануне замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич обвинил протестующих в том, что они действуют все более радикально, и предупредил, что милиция оставляет за собой право применять спецсредства и боевое оружие.

Двенадцатого октября прошел второй Марш пенсионеров. В первый раз люди пенсионного возраста собрались в Минске на площади Независимости 5 октября, тогда они прошли колонной по проспекту. Участники марша несли плакаты "Пенсионеры за перемены", "Нет геноциду белорусского народа", "Я не верю Лукашенко, БТ, RT и депутатам, верю своим детям и Светлане Алексиевич", "Пенсионеры против беспредела, насилия и лжи".

В Минске и других городах Беларуси больше двух месяцев продолжаются массовые протесты, связанные с тем, что ЦИК объявил победителем выборов 9 августа Александра Лукашенко. 11 октября проходил Марш гордости, силовики жестко задерживали протестующих, а также применили водометы и светошумовые гранаты. По данным МВД, во время акций, прошедших накануне, силовики задержали 713 человек.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 12 октября во время и после Марша пенсионеров задержали не менее 72 человек. Такие данные приводит правозащитный центр "Весна" и предупреждает, что этот...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Он единолично вершит судьбы людей". Что значит встреча Лукашенко с политзаключенными и изменит ли она ситуацию в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика