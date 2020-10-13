Подавляющее большинство протестующих были задержаны в Минске. Сообщается также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске





Во второй половине дня в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте проходили Марши пенсионеров. После того как их стали разгонять силовики, пенсионеры не стали расходиться, вместо этого они начали забрасывать их машины цветами, скандируя: "Фашисты!" Они продолжили марш со словами "Мы еще походим".





Как отмечает TUT.BY, если в регионах силовики ограничивались, в основном, предупреждениями о том, что акция несанкционирована, то в столице они действовали более брутально. В Минске против людей пожилого возраста использовали слезоточивый газ и светошумовые патроны. Возмущенные такими действиями минчане вечером вышли на улицы в своих районах. Начались жесткие задержания.













В списке "Весны" напротив нескольких фамилий есть пометки "сильно избит" и "увезла скорая". Среди задержанных есть несколько несовершеннолетних. Силовики задержали в том числе 13-летнего подростка, позже он был отпущен.





Накануне замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич обвинил протестующих в том, что они действуют все более радикально, и предупредил, что милиция оставляет за собой право применять спецсредства и боевое оружие.