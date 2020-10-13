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Правозащитники сообщают о задержании более 70 человек после Марша пенсионеров, некоторых увезла "скорая"
Источник материала: Партизан
В Беларуси 12 октября во время и после Марша пенсионеров задержали не менее 72 человек. Такие данные
Подавляющее большинство протестующих были задержаны в Минске. Сообщается также о единичных задержаниях в Могилеве и Витебске.
Во второй половине дня в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте проходили Марши пенсионеров. После того как их стали разгонять силовики, пенсионеры не стали расходиться, вместо этого они начали забрасывать их машины цветами, скандируя: "Фашисты!" Они продолжили марш со словами "Мы еще походим".
Как отмечает TUT.BY, если в регионах силовики ограничивались, в основном, предупреждениями о том, что акция несанкционирована, то в столице они действовали более брутально. В Минске против людей пожилого возраста использовали слезоточивый газ и светошумовые патроны. Возмущенные такими действиями минчане вечером вышли на улицы в своих районах. Начались жесткие задержания.
В списке "Весны" напротив нескольких фамилий есть пометки "сильно избит" и "увезла скорая". Среди задержанных есть несколько несовершеннолетних. Силовики задержали в том числе 13-летнего подростка, позже он был отпущен.
Накануне замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич обвинил протестующих в том, что они действуют все более радикально, и предупредил, что милиция оставляет за собой право применять спецсредства и боевое оружие.
Двенадцатого октября прошел второй Марш пенсионеров. В первый раз люди пенсионного возраста собрались в Минске на площади Независимости 5 октября, тогда они прошли колонной по проспекту. Участники марша несли плакаты "Пенсионеры за перемены", "Нет геноциду белорусского народа", "Я не верю Лукашенко, БТ, RT и депутатам, верю своим детям и Светлане Алексиевич", "Пенсионеры против беспредела, насилия и лжи".
В Минске и других городах Беларуси больше двух месяцев продолжаются массовые протесты, связанные с тем, что ЦИК объявил победителем выборов 9 августа Александра Лукашенко. 11 октября проходил Марш гордости, силовики жестко задерживали протестующих, а также применили водометы и светошумовые гранаты. По данным МВД, во время акций, прошедших накануне, силовики задержали 713 человек.
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Правозащитники сообщают о задержании более 70 человек после Марша пенсионеров, некоторых увезла "скорая"
В Беларуси 12 октября во время и после Марша пенсионеров задержали не менее 72 человек. Такие данные приводит правозащитный центр "Весна" и предупреждает, что этот...
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