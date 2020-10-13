"Он единолично вершит судьбы людей". Что значит встреча Лукашенко с политзаключенными и изменит ли она ситуацию в Беларуси

Юрию Воскресенскому, бизнесмену, члену инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико, а также Дмитрию Рабцевичу, директору минского офиса компании PandaDoc, изменили меру пресечения на домашний арест. В телесюжете на государственном телевидении Воскресенский сказал, что по итогам встречи с Лукашенко ему "поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц", которые, как сказано в телесюжете, "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе". Рабцевич, как утверждается, намерен "продолжать заниматься бизнесом".





Настоящего Времени рассказал член президиума Координационного совета, бывший министр культуры Беларуси кадровый дипломат Павел Латушко. Что это была за встреча и что она может изменить, в эфирерассказал член президиума Координационного совета, бывший министр культуры Беларуси кадровый дипломат Павел Латушко.





— Эта странная встреча Александра Лукашенко с представителями оппозиции, с политзаключенными, после которой наступил очень жесткий разгон акций протеста. Что это было?





— Это диалог в стиле Лукашенко. С одной стороны, он ведет диалог с заложниками и с теми людьми, которых содержит на протяжении целого ряда месяцев в заключении. С другой стороны, он выступает в роли прокурора, обвинителя, судьи, фактически он единолично вершит судьбы людей. Допустимо ли это в нормальном государстве? Нет, недопустимо. Он продолжает выполнять эту функцию.





С другой стороны, он принимает единоличное решение о разгоне демонстрантов в Минске и других городах Беларуси. Только за воскресенье было задержано более 700 человек, огромное количество журналистов. Сегодня марш бабушек – применены гранаты светошумовые. Уже практически все категории граждан нашей страны, население Беларуси пострадали от режима. Мы должны смотреть реально правде в глаза. Наверное, стоит перечитать Солженицына, его произведение "В круге первом" и вернуться мыслями в историю. История, к сожалению, повторяется, но ничему не учит диктаторов.









— В Евросоюзе сегодня обсуждали введение личных санкций против Александра Лукашенко в случае, если ситуация в Беларуси не исправится. Как показывают события последних 48 часов, она не то что не улучшается, она, возможно, становится хуже. Как вы думаете, что будет происходить дальше, может ли это каким-то образом повлиять?





— Наверное, Лукашенко думал сделать посыл международному обществу, европейским сообществам, в том числе и в адрес России, показать, что он такой вот демократ или проявляет элементы благодушия в отношении граждан и ведет с ними диалог.





Но одновременно вы можете себе представить, что та же член президиума Координационного совета Лилия Власова до момента встречи с Лукашенко находилась ежедневно в "стакане"? Кто-нибудь знает, что такое "стакан"? Я тоже об этом не знал. "Стакан" – это камера полметра на полметра, в которую помещали ее на 6 часов каждый день. А потом – в камеру, где находятся 9 человек и только четыре спальных места. А она – человек уважаемого возраста.





После этого можно вести диалог? О какой договоренности может идти речь? Фактически мы должны только желать нашим коллегам, тем, кто, к сожалению, находится в тюрьмах, чтобы их освободили, и они рассказали ту реальную правду, каким образом вели и ведут с ними диалог.