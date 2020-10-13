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"Он единолично вершит судьбы людей". Что значит встреча Лукашенко с политзаключенными и изменит ли она ситуацию в Беларуси
Источник материала: Партизан
Из СИЗО КГБ Беларуси 11 сентября вышли двое участников прошедшей в субботу встречи политзаключенных с Александром Лукашенко.
Юрию Воскресенскому, бизнесмену, члену инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико, а также Дмитрию Рабцевичу, директору минского офиса компании PandaDoc, изменили меру пресечения на домашний арест. В телесюжете на государственном телевидении Воскресенский сказал, что по итогам встречи с Лукашенко ему "поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц", которые, как сказано в телесюжете, "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе". Рабцевич, как утверждается, намерен "продолжать заниматься бизнесом".
Что это была за встреча и что она может изменить, в эфире
— Эта странная встреча Александра Лукашенко с представителями оппозиции, с политзаключенными, после которой наступил очень жесткий разгон акций протеста. Что это было?
— Это диалог в стиле Лукашенко. С одной стороны, он ведет диалог с заложниками и с теми людьми, которых содержит на протяжении целого ряда месяцев в заключении. С другой стороны, он выступает в роли прокурора, обвинителя, судьи, фактически он единолично вершит судьбы людей. Допустимо ли это в нормальном государстве? Нет, недопустимо. Он продолжает выполнять эту функцию.
С другой стороны, он принимает единоличное решение о разгоне демонстрантов в Минске и других городах Беларуси. Только за воскресенье было задержано более 700 человек, огромное количество журналистов. Сегодня марш бабушек – применены гранаты светошумовые. Уже практически все категории граждан нашей страны, население Беларуси пострадали от режима. Мы должны смотреть реально правде в глаза. Наверное, стоит перечитать Солженицына, его произведение "В круге первом" и вернуться мыслями в историю. История, к сожалению, повторяется, но ничему не учит диктаторов.
— В Евросоюзе сегодня обсуждали введение личных санкций против Александра Лукашенко в случае, если ситуация в Беларуси не исправится. Как показывают события последних 48 часов, она не то что не улучшается, она, возможно, становится хуже. Как вы думаете, что будет происходить дальше, может ли это каким-то образом повлиять?
— Наверное, Лукашенко думал сделать посыл международному обществу, европейским сообществам, в том числе и в адрес России, показать, что он такой вот демократ или проявляет элементы благодушия в отношении граждан и ведет с ними диалог.
Но одновременно вы можете себе представить, что та же член президиума Координационного совета Лилия Власова до момента встречи с Лукашенко находилась ежедневно в "стакане"? Кто-нибудь знает, что такое "стакан"? Я тоже об этом не знал. "Стакан" – это камера полметра на полметра, в которую помещали ее на 6 часов каждый день. А потом – в камеру, где находятся 9 человек и только четыре спальных места. А она – человек уважаемого возраста.
После этого можно вести диалог? О какой договоренности может идти речь? Фактически мы должны только желать нашим коллегам, тем, кто, к сожалению, находится в тюрьмах, чтобы их освободили, и они рассказали ту реальную правду, каким образом вели и ведут с ними диалог.
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"Он единолично вершит судьбы людей". Что значит встреча Лукашенко с политзаключенными и изменит ли она ситуацию в Беларуси
Из СИЗО КГБ Беларуси 11 сентября вышли двое участников прошедшей в субботу встречи политзаключенных с Александром Лукашенко.
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