|
Недорого и классно. 10 средств, которые избавят кожу от последствий стресса
Источник материала: Tut.by
Хронический стресс (а именно его,
Отечность
Неправильное питание, недосып, крепкий кофе — частые спутники стресса, которые неизбежно приводят к отечности лица. Конечно, лучший способ избавиться от отеков — устранить их причину. Если же это нереально, можно прибегнуть к косметическим средствам: они способны временно устранить припухлость кожи.
Мы рекомендуем присмотреться к бюджетной гидрогелевой антистресс-маске от "Вiтэкса": она содержит экстракт гибискуса, который тонизирует и подтягивает кожу. Маска ночная, однако использовать ее можно и классическим способом: наносить плотным слоем на 15−20 минут, после чего смывать.
Отлично справляется с отечностью и маска с агавой от Petitfee: кофеин и экстракт ламинарии ускоряют обменные процессы и помогают избавляться от лишней жидкости.
Сухость и стянутость
В чем связь эмоционального напряжения и сухости кожи? Чаще всего — в том, что в состоянии стресса мы просто забываем об уходе за собой, и недостаток увлажнения моментально отражается на нашем лице. Кроме того, на состояние кожи влияет и качество сна: если спите вы плохо и мало, кожа просто не успевает восстанавливаться, появляются признаки обезвоженности.
В такой ситуации незаменимы средства экстренной помощи — маски. Если кожа у вас нормальная или склонная к сухости, лучше выбирать питательные, например тканевую с аргановым маслом от Japan Gals или ночную с медом и черникой от Frudia.
Тусклый цвет лица
Из-за стресса кожа может стать серой и тусклой. Вернуть ей свежий вид помогут кислоты и витамин С.
В качестве SOS-ухода подойдут тканевые маски с небольшим процентным содержанием активных компонентов. Отличные маски с кислотами есть у Belkosmex в линейке J-Beauty и у корейского бренда Pekah (ищите Peeling mask pack).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хронический стресс (а именно его, утверждают специалисты, мы и испытываем) сказывается не только на здоровье, но и на состоянии кожи. О том, поможет ли здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)