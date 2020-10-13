Недорого и классно. 10 средств, которые избавят кожу от последствий стресса

Источник материала: Tut.by

Хронический стресс (а именно его, утверждают специалисты , мы и испытываем) сказывается не только на здоровье, но и на состоянии кожи. О том, поможет ли здесь косметика и если да, то какая, рассказывает бьюти-эксперт LADY. Все средства из нашей подборки доступны для жителей Беларуси — онлайн или же офлайн. Стоимость одного продукта — в пределах 20 белорусских рублей.

Отечность

Неправильное питание, недосып, крепкий кофе — частые спутники стресса, которые неизбежно приводят к отечности лица. Конечно, лучший способ избавиться от отеков — устранить их причину. Если же это нереально, можно прибегнуть к косметическим средствам: они способны временно устранить припухлость кожи.

Мы рекомендуем присмотреться к бюджетной гидрогелевой антистресс-маске от "Вiтэкса": она содержит экстракт гибискуса, который тонизирует и подтягивает кожу. Маска ночная, однако использовать ее можно и классическим способом: наносить плотным слоем на 15−20 минут, после чего смывать.





Отлично справляется с отечностью и маска с агавой от Petitfee: кофеин и экстракт ламинарии ускоряют обменные процессы и помогают избавляться от лишней жидкости.





Сухость и стянутость

В чем связь эмоционального напряжения и сухости кожи? Чаще всего — в том, что в состоянии стресса мы просто забываем об уходе за собой, и недостаток увлажнения моментально отражается на нашем лице. Кроме того, на состояние кожи влияет и качество сна: если спите вы плохо и мало, кожа просто не успевает восстанавливаться, появляются признаки обезвоженности.

В такой ситуации незаменимы средства экстренной помощи — маски. Если кожа у вас нормальная или склонная к сухости, лучше выбирать питательные, например тканевую с аргановым маслом от Japan Gals или ночную с медом и черникой от Frudia.









Для обладательниц комбинированной и жирной кожи подойдут увлажняющие маски: мы, в частности, любим Volcanic Ash Water от Masstige и Hydraphase Intense в монодозах от La Roche-Posay.









Тусклый цвет лица

Из-за стресса кожа может стать серой и тусклой. Вернуть ей свежий вид помогут кислоты и витамин С.

В качестве SOS-ухода подойдут тканевые маски с небольшим процентным содержанием активных компонентов. Отличные маски с кислотами есть у Belkosmex в линейке J-Beauty и у корейского бренда Pekah (ищите Peeling mask pack).







А витаминные коктейли — у Proud Mary (Vita C Ampoule mask pack) и A.H.C (Premium Vital C Complex).







