Немецкие консерваторы и либералы считают, что последние события в Беларуси и России поставили на карту доверие к международной правовой системе и авторитет ЕС.





В частности внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт высказался в поддержку введения «давно назревших» санкций ЕС против Александра Лукашенко, пишет DW .

«Лукашенко должен признать реалии и, наконец, расчистить путь к ненасильственному, демократическому переходу. Мы призываем к немедленному проведению новых выборов», — подчеркнул немецкий парламентарий.