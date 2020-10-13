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«Лукашенко должен признать реалии и, наконец, расчистить путь к ненасильственному, демократическому переходу»
Источник материала: Навiны
Немецкие консерваторы и либералы считают, что последние события в Беларуси и России поставили на карту доверие к международной правовой системе и авторитет ЕС.
В частности внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт высказался в поддержку введения «давно назревших» санкций ЕС против Александра Лукашенко, пишет
«Лукашенко должен признать реалии и, наконец, расчистить путь к ненасильственному, демократическому переходу. Мы призываем к немедленному проведению новых выборов», — подчеркнул немецкий парламентарий.
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«Лукашенко должен признать реалии и, наконец, расчистить путь к ненасильственному, демократическому переходу»
Немецкие консерваторы и либералы считают, что последние события в Беларуси и России поставили на карту доверие к международной правовой системе и авторитет ЕС.
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