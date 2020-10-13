|
Беларусь ожидает фронтальный раздел
Источник материала: Навiны
Погоду во вторник будет формировать фронтальный раздел от циклона, смещающегося с территории Румынии на юг Польши.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов пройдут дожди (по северо-западу — ливни). Местами возможны грозы.
Ветер переменных направлений умеренный, по северо-западу порывистый. Погода в регионах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду во вторник будет формировать фронтальный раздел от циклона, смещающегося с территории Румынии на юг Польши.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)