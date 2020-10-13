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Запрет на посещение лесов сняли по всей Беларуси
13.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 окт - Sputnik. Запрет на посещение лесов полностью сняли в Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.
© Sputnik / Мария Амелина
После выходных ограничения на посещение лесов действовали в двух районах Минской и Гомельской областей. За минувшие сутки по республике прошли дожди, уровень пожароопасности снизился, и в Минлесхозе приняли решение снять запреты по всей стране. По данным на утро вторника, ходить в леса можно без опасений.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни
Напомним, что в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).
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Еще в понедельник ограничения, введенные Минлесхозом, действовали в двух районах Минской и Гомельской областей.
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