Запрет на посещение лесов сняли по всей Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Запрет на посещение лесов полностью сняли в Беларуси, такие данные содержит карта запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

После выходных ограничения на посещение лесов действовали в двух районах Минской и Гомельской областей. За минувшие сутки по республике прошли дожди, уровень пожароопасности снизился, и в Минлесхозе приняли решение снять запреты по всей стране. По данным на утро вторника, ходить в леса можно без опасений.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди . К концу недели резко похолодает. Поэтому не исключено, что в ближайшее время вновь вводить запреты не будут. Отслеживать ситуацию можно на сайте Минлесхоза.

Напомним, что в случае нарушения запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, возможно наказание в виде предупреждения или штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

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