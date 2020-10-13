Митрахович: Беларуси по ряду причин надо быстрее переводить транзит на РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Митрахович: Беларуси надо быстрее переводить транзит на РФ по ряду причин

Тема перенаправления белорусского экспорта нефтерподуктов и химических удобрений из Клайпеды в Литве и Вентпилса в Латвии на российские порты Усть-Лугу и Приморск в Ленинградской области звучит уже очень давно, напоминает собеседник Sputnik.

"Российская сторона давно говорила Беларуси, что если мы действительно часть Союзного государства, если мы интегрируемся и в рамках ЕАЭС, соответственно для нас действительно имеет смысл переводить торговые операции и транзит друг на друга, чтобы больше зарабатывать нам. Но Беларусь всегда говорила, что тогда вы должны нам доплачивать, потому что эти порты дальше, чем прибалтийские, и Россия давала определенные поблажки и по тарифам железнодорожным, чтобы довозить белорусские товары, но этого было недостаточно", ― рассказывает Митрахович.

Сейчас, по мнению эксперта, Беларусь должна искать "не просто экономическую выгоду, но и понимать, что если Литва относится к тем странам, которые хотят свергнуть власть в Беларуси, наверное, в этих условиях нужно побыстрее переводить транзит на Россию", убежден Митрахович.

Что касается потерь для Литвы и Латвии, то эти страны действительно зависят от белорусского экспорта, для них это часть заработка, добавляет эксперт.

"Это небольшие страны, которые во многом зарабатывают именно потому, что выполняют транзитные функции для других игроков мировой экономики, например, доля белорусских товаров в железнодорожных перевозках в Литве ― это несколько десятков процентов", ― говорит Митрахович.

"Если белорусские товары исчезают, это можно компенсировать повышением цен на перевозки для других производителей, это будет означать падение конкурентоспособности этих производителей, в том числе, и литовских, это довольно серьезный удар, и то же самое касается и морских портов", ― рассуждает Митрахович.

К тому же, в морских портах Литвы есть белорусские инвесторы и "пока непонятно, будут ли они продавать эти доли или как-то временно замораживать", добавляет эксперт.

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