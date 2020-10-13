Очереди на границе с ЕС: выезда из Беларуси ждут более 760 грузовиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт - Sputnik. Более 760 грузовых автомобилей все еще стоят на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны сохраняются уже больше трех недель. Они то уменьшаются, то увеличиваются, но не исчезают полностью. Так, в минувший понедельник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей стояли более 980 фур. По данным ГПК на 8:00 вторника, ситуация немного улучшилась.

По-прежнему самая сложная ситуация на белорусско-литовской границе. Там в пункте пропуска "Привалка" скопилось более 150 машин, в "Бенякони" - более 140. В пунктах пропуска "Котловка" и "Каменный Лог" по 60 и 30 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией серьезные затруднения наблюдаются в пункте пропуска "Григоровщина", где выезда в ЕС ждут более 160 фур. В "Урбанах" ситуация немного лучше: там стоят около 70 авто.

Есть проблемы также с пересечением белорусско-польской границы. В пункте пропуска "Брузги" в очереди стоят более 130 грузовиков. Также небольшие трудности есть в пункте пропуска "Берестовица", где находятся сейчас около 20 большегрузов.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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