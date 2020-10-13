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Девушка ищет очевидцев аварии: уверяет, ее сбил мотоциклист

13.10.2020 09:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«В субботу, 10 октября, в 21:00, на ул. Орловской, на съезде с пл. Бангалор на переходе, сбили, как показалось, девочку-подростка, — написала форумчанка Mashka. — Там переход с велодорожкой, где можно не спешиваться. Присутствовали мотоциклисты, парень с девушкой. Выглядело, что замешаны они». С нами связался брат пострадавшей и уточнил: сестре 20 лет, выглядит как подросток. Семья ищет очевидцев ДТП.

«Мотоциклисты пытались обозначить место ДТП и оказать помощь, — дополнила Mashka. — Девочка лежала в сознании, шевелилась, кровь на голове. Люди не позволяли ей встать и не трогали. Надеюсь, с ней все в порядке».

Брат пострадавшей Виталий подтвердил информацию о времени и месте происшествия. «Она была одета в черную спортивную одежду, переходила ул. Орловскую в сторону парка парка Дружбы народов, — уточнил молодой человек. — Мотоциклист утверждает, что девушка перебегала на красный. Хотя она говорит, что стояла и ждала зеленого сигнала светофора и, только дождавшись разрешающего сигнала, пошла. По ее версии, как только она начала переходить, была сбита».

Виталий просит всех очевидцев ДТП или водителей, у которых есть запись регистратора с ситуацией, звонить 8 029 164-00-38.

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«В субботу, 10 октября, в 21:00, на ул. Орловской, на съезде с пл. Бангалор на переходе, сбили, как показалось, девочку-подростка, — написала форумчанка Mashka. — Там переход...
 
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