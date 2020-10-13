ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Что это было сегодня?!» В Новополоцке записали обращение к силовикам

13.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Анонимные жители Новополоцка записали видеообращение к силовикам.



Они возмутились жестким разгоном марша пенсионеров, прошедшего в Минске 12 октября, с задержаниями и применением спецсредств, пишет REFORM.by

«Наше поколение всегда учили с детства уважать старших. Объясните нам, уважаемые сотрудники силовых структур: что это было сегодня? Мы, жители города Новополоцка, против и мы пойдем до конца в нашей борьбе за свободу. Жыве Беларусь!» — говорит мужской голос на фоне группы людей с фонариками и бело-красно-белыми флагами во дворе жилых домов.


Напомним, сегодня в Минске прошел марш пенсионеров. В нем приняли участие несколько тысяч человек. В их отношении были применены спецсредства: светошумовые боеприпасы и слезоточивый газ. Это уже подтвердили в милиции. После этого вечером во многих районах Минска и в других населенных пунктах прошли акции солидарности и протестные акции — с перекрытием дорог, поджиганием покрышек и жесткими задержаниями.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анонимные жители Новополоцка записали видеообращение к силовикам.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России оштрафовали производителя поддельного «Лидского кваса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика