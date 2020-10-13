«Что это было сегодня?!» В Новополоцке записали обращение к силовикам

REFORM.by Они возмутились жестким разгоном марша пенсионеров, прошедшего в Минске 12 октября, с задержаниями и применением спецсредств, пишет





«Наше поколение всегда учили с детства уважать старших. Объясните нам, уважаемые сотрудники силовых структур: что это было сегодня? Мы, жители города Новополоцка, против и мы пойдем до конца в нашей борьбе за свободу. Жыве Беларусь!» — говорит мужской голос на фоне группы людей с фонариками и бело-красно-белыми флагами во дворе жилых домов.