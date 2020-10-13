В России оштрафовали производителя поддельного «Лидского кваса»













В феврале 2020 года ФАС признала действия российской компании недобросовестной конкуренцией: производитель поместил на упаковку своего напитка название кваса «Лидский», который уже долгое время выпускается белорусским ОАО «Лидское пиво».





Более того, на этикетки своего продукта «Экопродукт» добавил надписи «Новый дизайн» и «Новый формат», чтобы создавать у потребителей ложное впечатление о том, что представленный товар — напиток оригинального производителя, но в новой упаковке. При этом производство «Лидского кваса» компании «Экопродукт» никак не было связано с производством в Лиде.





В начале октября ФАС России наложила административные штрафы за недобросовестную конкуренцию на ООО «Экопродукт» и его должностное лицо в размере 250 тыс. и 12 тыс. российских рублей соответственно.