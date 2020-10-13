Новая оппозиция согласовала единые требования к Лукашенко. Их всего три

«В условиях, когда режим пытается расколоть белорусское общество, штабы Тихановской, Цепкало, Бабарико, Координационный Совет, Фонд BySol провели экстренную рабочую встречу. Вместе они согласовали формат совместной работы по достижению всех народных требований», — говорится у сообщении.





Объединенная новая оппозиция Беларуси выдвинули всего три задачи:





1. Провести новые открытые выборы.





2. Расследовать преступления по фактам насилия над мирными белорусами.





3. Освободить политических заключенных.





Также на встрече обсуждалась координация работы фондов помощи пострадавшим на протестах, а также санкции для чиновников и силовиков, нарушающих закон, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.