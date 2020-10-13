Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

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— Белорусская сторона не учла наше компромиссное предложение и в порядке ультиматума потребовала уменьшить количество дипломатов, когда мы не согласились, работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персонами нон грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов мы отозвали еще 6 дипломатов, чтобы остановить этот процесс ограничения дипломатических контактов, — рассказала Якилайтене.





Представитель МИД пояснила, что несмотря на то, что Литва добровольно отозвала своих работников, она оценивает действия официального Минска как недружественные.





— Вместе с партнерами по ЕС сегодня на Совете иностранных дел ЕС мы приняли решение начать процесс расширения списка попавших под санкции лиц из Беларуси еще на несколько десятков, включая и самого Лукашенко, — добавила Якилайтене.









Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.





Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. 9 октября МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвал 32 польских дипломата.





Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария и еще ряд стран. На утро 10 октября в Минске из послов стран ЕС оставались только посол Австрии и посол Италии, сообщили TUT.BY информированные источники.