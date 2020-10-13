ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва отзывает еще шесть дипломатов из Беларуси

13.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Из посольства Литвы в Беларуси уедут еще как минимум шесть работников вдобавок к тем пяти, что уехали ранее. Об этом Delfi сообщила пресс-секретарь главы МИД Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.


Фото: Reuters

— Белорусская сторона не учла наше компромиссное предложение и в порядке ультиматума потребовала уменьшить количество дипломатов, когда мы не согласились, работавших в Беларуси дипломатов хотели объявить персонами нон грата, а это осложнило бы их возможность работать в будущем. С учетом этих ультиматумов мы отозвали еще 6 дипломатов, чтобы остановить этот процесс ограничения дипломатических контактов, — рассказала Якилайтене.

Представитель МИД пояснила, что несмотря на то, что Литва добровольно отозвала своих работников, она оценивает действия официального Минска как недружественные.

— Вместе с партнерами по ЕС сегодня на Совете иностранных дел ЕС мы приняли решение начать процесс расширения списка попавших под санкции лиц из Беларуси еще на несколько десятков, включая и самого Лукашенко, — добавила Якилайтене.


Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. 9 октября МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвал 32 польских дипломата.

Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария и еще ряд стран. На утро 10 октября в Минске из послов стран ЕС оставались только посол Австрии и посол Италии, сообщили TUT.BY информированные источники.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из посольства Литвы в Беларуси уедут еще как минимум шесть работников вдобавок к тем пяти, что уехали ранее. Об этом Delfi сообщила пресс-секретарь главы МИД Линаса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Митрахович: Беларуси по ряду причин надо быстрее переводить транзит на РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика