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Давил на спортсменов - получит пост

13.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самбист Юрий Рыбак станет главным тренером национальной команды Беларуси по самбо, пишет Tribuna

Ранее стало известно, что Рыбак сопровождал заместителя Министра спорта Михаила Портного, который приходил на беседы к спортсменам, подписавшим письмо за честные выборы.

Отметим, что нынешний главный тренер Дмитрий Базылев подписал письмо протеста.
 
 
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Самбист Юрий Рыбак станет главным тренером национальной команды Беларуси по самбо, пишет Tribuna
 
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