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Давил на спортсменов - получит пост
Источник материала: Партизан
Самбист Юрий Рыбак станет главным тренером национальной команды Беларуси по самбо, пишет
Ранее стало известно, что Рыбак сопровождал заместителя Министра спорта Михаила Портного, который приходил на беседы к спортсменам, подписавшим письмо за честные выборы.
Отметим, что нынешний главный тренер Дмитрий Базылев подписал письмо протеста.
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Самбист Юрий Рыбак станет главным тренером национальной команды Беларуси по самбо, пишет Tribuna
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