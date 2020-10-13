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Сергей Дылевский: пришлось вывезти семью в Польшу, так как мне угрожал КГБ

13.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член президиума Координационного совета, бывший руководитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский вывез свою семью в Польшу. Это он сделал после угроз со стороны сотрудников КГБ.



"В один день после смены у завода меня ждали сотрудники КГБ. Они представились, показали "корочки".

Мы прошли на собеседование в чудесный темно-синий автобус. Звучали угрозы в сторону моей семьи, не хочу их озвучивать. После этого в целях безопасности пришлось вывезти семью в Польшу, теперь у них все нормально, они под опекой нашей диаспоры", — передает "Наша Нива" слова Дылевского.

Сам Сергей ехать в Польшу вслед за женой и сыном не спешит. После увольнения с МТЗ он ищет новую работу. Причем говорит, что его засыпали предложениями: "Наши люди настолько чудесны, что меня уже засыпали предложениями работы. Выходит, что не я ищу работу, а она ищет меня. Мне нравятся автомобили. Конечно, по треку гонять меня никто не возьмет работать, а гайки крутить я могу".

Дылевский говорил, что уволиться с МТЗ после 12 лет работы его заставили давлением на его родителей. По его словам, заместитель гендиректора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андрей Сусленков сказал: если Дылевский останется работать, то будут уволены его родители, которые также работают на заводе. 

Сам Сусленков в телесюжете на канале "Беларусь 1" опроверг слова Дылевского. Он заявил, что руководитель стачкома позвонил ему в субботу, 10 октября, и сказал, будто хочет уволиться по соглашению сторон. 

Сергей Дылевский — единственный член президиума Координационного совета, который остается на свободе в Беларуси.
 
 
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Член президиума Координационного совета, бывший руководитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский вывез свою семью в Польшу. Это он сделал после угроз со стороны...
 
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