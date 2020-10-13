Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по экономике. Лауреата пришлось будить коллеге





Об этом университет сообщил в Twitter.





"Нобелевский комитет не смог связаться с Полом Милгромом, чтобы поделиться новостью о его победе, поэтому его коллега-победитель и сосед Роберт Уилсон постучал в его дверь посреди ночи", – сказано в твите.





Вуз опубликовал видео, снятое камерой видеонаблюдения возле двери Милгрома. На нем мужчина и женщина стучат в дверь, сообщая о победе в соискании премии.





Позже в Стэнфордском университете рассказали в Twitter, что Уилсон позвонил в дверь Милгрома в 2.15 по местному времени (в Стокгольме в этот момент было 11.15).





"Жена Милгрома, которая находится в Стокгольме, получила уведомление с камеры наблюдения на свой телефон. Ей пришлось смотреть вживую, как Уилсон сказал Милгрому, что выиграл Нобелевскую премию", – объяснили в Стэнфорде.









Нобелевскую премию 2020 года по экономике американцам Милгрому и Уилсону присудили за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. "Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире", – сказано в релизе комитета.





Размер премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля, как и Нобелевской премии, в 2020 году составляет 10 млн шведских крон (около $1,12 млн).







