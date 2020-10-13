«Все шли со спокойной совестью». Православного священника из Волковыска судят за митинг

Александр Богдан.





Hrodna.life. Милиционеры задержали священника под предлогом опроса о поджогах автомобиля и дома инспектора милиции, которые произошли 2 октября. Но в отделении на отца Александра оформили протокол за участие в августовском митинге, устное разрешение на который давал председатель райисполкома. Отец Александр вину не признает, пишет





«16 августа в Волковыске был мирный митинг, на который вышло очень много людей. За два дня до этого мэр дал одобрение, и все понимали, что не то, что бить не будут, не будут задерживать. Люди шли со спокойной совестью, понимая, что это мирный митинг и за это ничего не будет. Позже правоохранители в интернете увидели фотографию, на которой был человек, похожий на меня», — рассказал Александр Богдан для Hrodna.life.





8 октября двое мужчин забрали Александра Богдана из Свято-Петропавловского собора в Волковыске после службы, сказав, что они из милиции. Его отвезли в РОВД на служебной машине, будто бы для того, чтобы поговорить о поджогах, которые произошли в Волковыске ранее. Там отец Александр прождал полчаса и решил уйти. Тогда лейтенант Дмитрий Бойко сказал ему, что он задержан, и на него заведено административное дело.





Александра Богдана обвиняют в участии в митинге 16 августа на основании фото и видео с мероприятия. «14 августа люди огромной толпой подошли к зданию райисполкома. Тогда к людям на крыльцо вышел мэр и все слышали, что дано разрешение на митинги. Бойко пояснил, что будет бумага из райисполкома, подтверждающая, что в тот день разрешения на митинг не было», — рассказал отец Александр.





Первоначально Александра Богдана хотели обвинить по части 3 статьи 23.34 — повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Но первое предупреждение за участие в массовом мероприятии он получил 30 сентября. Тогда его судили за 13 сентября, когда он возложил цветы в память о погибшем директоре волковысского музея. Богдан подал заявление на проверку мотивировочной части решения суда.





С новым протоколом Богдан не согласился. По словам отца Александра, права и обязанности ему разъяснили в самом конце, не дали права на защиту и не показали заключения фото и видеоэкспертизы.





Позже обвинение в протоколе изменили на часть 1 статьи 23.34. Копию обновленного протокола Александру Богдану попытались вручить 10 октября. Заметив, что в ней отсутствует частица «не» перед словом «согласен», священник не взял документ. По его словам, он осталась лежать на подоконнике перед входом в храм. Больше попыток вручения копии протокола не было. Обо всем произошедшем отец Александр написал рапорт в епархию.





Горожане считают, что новые обвинения — реакция милиции на интервью священника «Еврорадио». В нем он рассказывал, что 4 октября милиция задерживала людей и до, и сразу после молебна за Беларусь. По версии УВД Гродненского облисполкома, прихожан задерживали за то, что после молебна они пошли в центр города с символикой и выкрикивали лозунги.





Дозвониться в Волковысское РОВД и получить комментарий Hrodna.life не удалось.

