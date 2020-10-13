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Сгорел деревенский дом, в котором вырос командир минского ОМОНа Балаба

13.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на 12 октября в деревне Городилово под Молодечно случился пожар. Там загорелся нежилой дом. Пострадавших при пожаре не было, но огонь уничтожил крышу здания, сильно повредил стены и имущество.


Сгорел дом, где вырос Дмитрий Балаба / nashaniva.by

Как пишет "Наша Ніва", в этом доме по улице 17 сентября вырос Дмитрий Балаба — командир минского ОМОНа.

Соседи рассказали, что сам Балаба в дом не приезжает, участком занимается его двоюродная сестра, работающая в колхозе экономистом.

"Дмитрий же давно в Городилово не заезжает. Он здесь жил, в школу ходил. Растила его бабушка. Но после, как уехал в Минск, то приезжал все реже. Бабушка лет 10 назад умерла, так Дмитрий совсем перестал приезжать", — говорят соседи.

Причины пожара специалисты из МЧС еще выясняют.
 
Теги: Минск
 
 
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В ночь на 12 октября в деревне Городилово под Молодечно случился пожар. Там загорелся нежилой дом. Пострадавших при пожаре не было, но огонь уничтожил крышу здания,...
 
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