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Сгорел деревенский дом, в котором вырос командир минского ОМОНа Балаба
Источник материала: Партизан
В ночь на 12 октября в деревне Городилово под Молодечно случился пожар. Там загорелся нежилой дом. Пострадавших при пожаре не было, но огонь уничтожил крышу здания, сильно повредил стены и имущество.
Сгорел дом, где вырос Дмитрий Балаба / nashaniva.by
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Соседи рассказали, что сам Балаба в дом не приезжает, участком занимается его двоюродная сестра, работающая в колхозе экономистом.
"Дмитрий же давно в Городилово не заезжает. Он здесь жил, в школу ходил. Растила его бабушка. Но после, как уехал в Минск, то приезжал все реже. Бабушка лет 10 назад умерла, так Дмитрий совсем перестал приезжать", — говорят соседи.
Причины пожара специалисты из МЧС еще выясняют.
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В ночь на 12 октября в деревне Городилово под Молодечно случился пожар. Там загорелся нежилой дом. Пострадавших при пожаре не было, но огонь уничтожил крышу здания,...
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