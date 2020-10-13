Сегодня можно будет наблюдать противостояние Марса

Источник материала: Tut.by

13 октября планета Марс вступает в противостояние с Солнцем. Об этом сообщается в сообществе ASTROBEL TEAM.



Фото: pixabay.com

В момент противостояния планеты Марс и Земля сблизятся на расстояние 62 млн километров (0,415 а.е.). Уже с середины сентября красную планету можно наблюдать на протяжении всей ночи невооруженным глазом — это весьма яркая звезда красноватого оттенка. В момент противостояния невооруженным глазом Марс будет иметь видимую звездную величину -2,6m, уступая по яркости лишь планетам Венера (ярчайшая планета на небе) и Юпитер.

Марс — четвертая по удаленности от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы. По линейному размеру Марс почти вдвое меньше Земли. Масса планеты составляет 10,7% массы Земли. Марс называют «красной планетой» из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей оксидом железа.

Марс и Земля являются космическими соседями в Солнечной системе. Если бы орбиты Земли и Марса были совершенно круглыми и лежали в одной плоскости, все противостояния были бы одинаковыми. Но Марс обращается вокруг Солнца по вытянутому эллипсу за 687 земных суток. Этим он сильно отличается от таких планет, как Венера, Земля и Нептун, орбиты которых практически круговые. В перигелии он отстоит от нашего светила на 206,644 млн км, а в афелии — на 249,229 млн км. Противостояния Марса происходят примерно через каждые два года (в среднем через 780 суток).

В телескопы при условии отсутствия пылевых бурь на Марсе можно рассмотреть диск планеты красноватого оттенка, легендарные полярные шапки, темные образования — материки.