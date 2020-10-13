Facebook запретила отрицающий Холокост контент

Источник материала: АФН

Социальная сеть Facebook объявила, что будет удалять любой контент, отрицающий Холокост или искажающий факты о нем. Об этом говорится в заявлении соцсети.

Свое решение компания объяснила ростом числа случаев антисемитизма во всем мире и «вызывающим тревогу уровнем неосведомленности о Холокосте», особенно среди молодежи. Facebook приводит данные опроса взрослого населения США в возрасте 18–39 лет, согласно которым почти четверть считает, что Холокост — это миф или что геноцид евреев преувеличен.

Соцсеть будет отсылать своих пользователей, ищущих данные о Холокосте, к «авторитетным источникам», чтобы те могли получить «достоверную информацию» о геноциде евреев, написал в Facebook основатель соцсети Марк Цукерберг.

Он отметил, что компания уже удаляет сообщения, «восхваляющие преступления на почве ненависти или массовые убийства, включая Холокост», передает РБК.

«Однако с ростом антисемитизма мы расширяем нашу политику и запрещаем контент, отрицающий Холокост или искажающий информацию о нем», — сообщил Цукерберг в Facebook.

Летом 2018 года Цукерберг заявлял, что Facebook не будет удалять сообщения пользователей, отрицающих Холокост. Тогда основатель соцсети отмечал, что он еврей и считает оскорбительным отрицание геноцида еврейского народа, однако, по его мнению, нельзя «банить» людей за то, что кто-то не согласен с тем или иным контентом или считает его оскорбительным.