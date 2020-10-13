Кто не останется в столице без работы

На 1 октября нанимателями в службу занятости Минска заявлено 18 тыс. вакансий, из них 10,8 тыс. — для рабочих (60%).





Как следует из данных управления занятости комитета по труду, занятости и социальной защиты населения Мингорисполкома, в топ-3 специалистов по спросу нанимателей вошли: медсестры, врачи, инженеры. Среди рабочих специальностей: продавцы, повара и контролеры-кассиры.

В спросе на рабочие кадры также наиболее востребованы нанимателями: водитель автомобиля, контролер, маляр, облицовщик-плиточник, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь механосборочных работ, штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, грузчик, дворник, дорожный рабочий, каменщик, кондитер, курьер, кухонный рабочий, монтажник строительных конструкций, плотник, подсобный рабочий, рабочий зеленого строительства, санитар(ка), слесарь по ремонту автомобилей, уборщик помещений, территорий, член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана), электрогазосварщик, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, и др.

Среди вакансий для специалистов и служащих наиболее востребованы: библиотекарь, бухгалтер, воспитатель, инженер-программист, инспектор, мастер, менеджер, охранник, переводчик, помощник воспитателя, преподаватель, спортсмен-инструктор, экономист, электромеханик, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.

В январе-сентябре в органы по труду, занятости и социальной защите населения Минска за содействием в трудоустройстве обратились 9,3 тыс. граждан, из них 3,6 тыс. человек зарегистрированы безработными.

В активные программы содействия занятости были вовлечены 7,6 тыс. человек, из них — 3,1 тыс. безработных граждан. Всего по направлению службы занятости трудоустроено 6,2 тыс. человек, из них 1,9 тыс. безработных.С целью повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда на обучение направлено 202 человека. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1.245 человек. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской деятельности предоставлена 101 безработному, организована адаптация к трудовой деятельности 104 инвалидов. Предусмотрено содействие безработным в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы, отметили в управлении.

Средний размер пособия по безработице в сентябре 2020 года составил 27,98 рубля.

Уровень безработицы не изменился и составил 0,1% от численности экономически активного населения.