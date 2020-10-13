Граница вновь забита фурами

В пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь образовались большие очереди большегрузных автомобилей.





Так, на литовском направлении своей очереди ожидает более 380 фур:

«Привалка» — более 150;

«Бенякони» — более 140;

«Котловка» — более 60;

«Каменный Лог» — более 30.

Заполнены и пункты пропуска в Латвию — более 230:

«Григоровщина» — более 160;

«Урбаны» — более 70.

В «колейке» в Польшу ждут очередь более 150 грузовиков: