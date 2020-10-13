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Граница вновь забита фурами
Источник материала: Навiны
В пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь образовались большие очереди большегрузных автомобилей.
Так, на литовском направлении своей очереди ожидает более 380 фур:
Заполнены и пункты пропуска в Латвию — более 230:
В «колейке» в Польшу ждут очередь более 150 грузовиков:
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В пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь образовались большие очереди большегрузных автомобилей.
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