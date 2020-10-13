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Белорусская оппозиция в шорт-листе премии Сахарова
Источник материала: Навiны
В Европарламенте определен шорт-лист премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Кто именно ее получит, решит президиум ЕП, в который входят спикер и председатель каждой из семи фракций.
На данный момент известно, что есть три номинанта:
Демократическая оппозиция Беларуси, «представленная Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества»:
Премия «За свободу мысли», названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.
Представители Беларуси уже получали Сахаровскую премию: в 2004 году ее было удостоено общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов», в 2006 году — экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич.
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В Европарламенте определен шорт-лист премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Кто именно ее получит, решит президиум ЕП, в который входят спикер и...
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