Белорусская оппозиция в шорт-листе премии Сахарова

В Европарламенте определен шорт-лист премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Кто именно ее получит, решит президиум ЕП, в который входят спикер и председатель каждой из семи фракций.





На данный момент известно, что есть три номинанта:

Демократическая оппозиция Беларуси, «представленная Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества»:

Архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса;

Группа экологических активистов из Гондураса.

Лауреата премии определят 22 октября. Ожидается, что церемония вручения пройдет в Страсбурге 16 декабря, пишет DW .

Премия «За свободу мысли», названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

Представители Беларуси уже получали Сахаровскую премию: в 2004 году ее было удостоено общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов», в 2006 году — экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич.