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Белорусская оппозиция в шорт-листе премии Сахарова

13.10.2020 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Европарламенте определен шорт-лист премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Кто именно ее получит, решит президиум ЕП, в который входят спикер и председатель каждой из семи фракций.

Белорусская оппозиция в шорт-листе премии Сахарова

На данный момент известно, что есть три номинанта:

Демократическая оппозиция Беларуси, «представленная Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества»:

  • Архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса;
  • Группа экологических активистов из Гондураса.
  • Лауреата премии определят 22 октября. Ожидается, что церемония вручения пройдет в Страсбурге 16 декабря, пишет DW.

Премия «За свободу мысли», названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

Представители Беларуси уже получали Сахаровскую премию: в 2004 году ее было удостоено общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов», в 2006 году — экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич.

 
 
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В Европарламенте определен шорт-лист премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Кто именно ее получит, решит президиум ЕП, в который входят спикер и...
 
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