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Кейт Миддлтон нарушила модный протокол - и сделала это блистательно

13.10.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон подтвердила статус самой шикарной представительницы королевства: безупречный образ герцогини во время прямого обращения обсуждают в сети.

Миддлтон посетила Музей естественной истории, которому покровительствует несколько лет. Поводом для появления герцогини стала церемония награждения премией фотографов. Но поклонников взволновала не пламенная речь герцогини, а ее невероятный наряд.

Миддлтон впервые вышла в свет в костюме и нарушила королевский протокол, но сделала это настолько элегантно, что вряд ли Елизавета II пришла в ярость.

Для торжественного выступления фаворитка выбрала блейзер с заостренными плечами и узкие брюки в тон от Alexander McQueen. Вечернюю "двойку" она разбавила простым топом и жемчужными сережками-каплями.

Пользователи социальных сетей взорвались восторженными комплиментами в сторону Миддлтон, отметив, что черный образ герцогини "обскакал" модные образы Меган Маркл из Калифорнии.

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Кажется, пользователи социальных сетей лишились дара речи, увидев новый роскошный образ фаворитки королевы.
 
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