|
Задержан еще один сын мэра Витебска
13.10.2020 10:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Поздно вечером 12 октября в Минске неизвестные в балаклавах разбили стекло автомобиля Владимира Зарянкина и задержали его.
32-летний Владимир Зарянкин работает в посольстве США в Минске и занимается программами по обмену, сообщает
О задержании Владимира рассказал его брат Филипп, который только на прошлой неделе вышел из ИВС в Жодино, где он провел 13 суток. Он получил штраф за участие в несанкционированном мероприятии (по его словам, он просто шел домой, а не участвовал в митинге).
По словам Филиппа, задержание Владимира проводили около 15 силовиков, Мужчину вытащили из машины, положили на землю и связали руки. О задержании стало известно от очевидца. Владимир сдавал назад, пытаясь выехать, и задел стоящий рядом автомобиль. Его владельцу Владимир дал свой телефон.
Причины задержания Владимира его родным неизвестны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздно вечером 12 октября в Минске неизвестные в балаклавах разбили стекло автомобиля Владимира Зарянкина и задержали его.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)