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Задержан еще один сын мэра Витебска

13.10.2020 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Поздно вечером 12 октября в Минске неизвестные в балаклавах разбили стекло автомобиля Владимира Зарянкина и задержали его.

32-летний Владимир Зарянкин работает в посольстве США в Минске и занимается программами по обмену, сообщает Tut.by. Вчера около 23 часов в районе ТЦ «Рига» неизвестные люди разбили стекло в его машине и задержали Владимира.

О задержании Владимира рассказал его брат Филипп, который только на прошлой неделе вышел из ИВС в Жодино, где он провел 13 суток. Он получил штраф за участие в несанкционированном мероприятии (по его словам, он просто шел домой, а не участвовал в митинге).

По словам Филиппа, задержание Владимира проводили около 15 силовиков, Мужчину вытащили из машины, положили на землю и связали руки.  О задержании стало известно от очевидца. Владимир сдавал назад, пытаясь выехать, и задел стоящий рядом автомобиль. Его владельцу Владимир дал свой телефон.

Причины задержания Владимира его родным неизвестны.

 
Теги: Минск
 
 
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Поздно вечером 12 октября в Минске неизвестные в балаклавах разбили стекло автомобиля Владимира Зарянкина и задержали его.
 
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