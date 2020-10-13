Сегодня Apple представит новые iPhone. Ждем новый дизайн и 5G

Источник материала: Onliner

Сегодня в 20:00 по минскому времени Apple начнет мероприятие с лозунгом «Привет, скорость». На событии будут представлены новые iPhone, а название презентации отсылает как к мощности смартфонов, так и к поддержке мобильных сетей пятого поколения. Как обычно, Onliner будет вести текстовую трансляцию события.

Какие модели покажут

В этом году мы ждем четыре смартфона:

iPhone 12 — 5,4 дюйма, разрешение 2340 на 1080, плотность пикселей 475 ppi. Емкость аккумулятора: 2227 мАч.

iPhone 12 Max — 6,1 дюйма при разрешении 2532 на 1170, плотность 460 ppi. Емкость аккумулятора: 2775 мАч.

iPhone 12 Pro — 6,1 дюйма, разрешение 2532 на 1170, плотность 460 ppi, поддержка XDR. Емкость аккумулятора: 2775 мАч.

iPhone 12 Pro Max — 6,7 дюйма, разрешение 2778 на 1284, плотность 458 ppi, поддержка XDR. Емкость аккумулятора: 3687 мАч.

Вероятно, эпоха IPS-матриц закончилась на iPhone 11: всем новым моделям пророчат OLED. На Pro-моделях есть вероятность появления экранов с частотой обновления 120 Гц, однако есть информация, что эту особенность оставят на следующий год.

Устройства изменятся по дизайну. Начатый iPhone X трехлетний цикл завершен на прошлогоднем семействе iPhone 11. Значит, в этом году Apple представит значительно измененные смартфоны. Многочисленные утечки дают понять, что iPhone 12 будут с прямыми гранями — такой же стиль был у iPhone 4 и вплоть до iPhone 5S (а также SE первого поколения). «Монобровь» в новой линейке смартфонов должна уменьшиться.

Смартфоны должны получить чип A14 Bionic, который Apple рассекретила в прошлом месяце. Он используется в новом iPad Air, получившем прямые боковые грани — еще один аргумент в пользу того, что Apple переходит на такой дизайн в своих продуктах. Чип выполнен по техпроцессу 5 нм, он будет на 15% производительнее и на 30% энергоэффективнее по сравнению с A13 Bionic. Модели Pro оснастят 6 ГБ оперативной памяти, а iPhone 12 и iPhone 12 Max — 4 ГБ. Все семейство iPhone 12 сможет работать в 5G-сетях.

Изменения коснутся и камер. По меньшей мере один новый iPhone получит 3D-камеру, которая будет представлять собой LiDAR-сканер как в iPad Pro. Скорее всего, этой моделью станет флагманский iPhone 12 Pro Max. Новая камера пригодится для работы с дополненной реальностью. Pro-версии также используют новую камеру для определения расстояния до объектов съемки.

Что еще будет

Возможно, Apple представит наушники AirPods Studio, о которых давно ходят разговоры. Также не исключены обновление умной колонки HomePod и премьера AirTags — GPS-трекеров, которые компания все никак не рассекретит.