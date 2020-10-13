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В Барановичах рабочий забыл, что его коллега находится под дробилкой, и запустил ее. Мужчина был пьян

13.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это произошло еще в начале августа, однако детали случившегося стали известны лишь сейчас. На одном из предприятий в Барановичах рабочие решили выпить во время обеденного перерыва. После этого один из них спустился в опасную зону, а второй отправился за пульт. Позже мужчина объяснил следователям, что забыл о своем коллеге и запустил дробилку. В результате этого 38-летнего мужчину засыпало землей. Он скончался.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 303 («Нарушение правил эксплуатации машин и механизмов при производстве горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщают в Следственном комитете.

 
 
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Это произошло еще в начале августа, однако детали случившегося стали известны лишь сейчас. На одном из предприятий в Барановичах рабочие решили выпить во время...
 
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