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Пользователи жалуются на «глючный» экран Galaxy S20 FE
Источник материала: Onliner
Под конец сентября Samsung представила Galaxy S20 FE, который отличается от Galaxy S20 более крупным дисплеем, емким аккумулятором, а также другим набором камер, его цена ниже. Предполагается, что он понадобился компании, чтобы перекрыть недостаточно хорошие продажи Galaxy S20. Как следует из отзывов на форумах, некоторые пользователи жалуются на сбойный экран новинки.
Владельцы Galaxy S20 FE рассказывают о регулярных ложных срабатываниях дисплея, а также чрезвычайно длительной задержке реакции после тапа и свайпа по экрану. Проблема,
К настоящему моменту неизвестно, программная это или аппаратная проблема. Компания пока не прокомментировала ситуацию.
Напомним, Samsung Galaxy S20 FE получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Основная камера — 12-мегапиксельная с оптической стабилизацией. Также есть 12-мегапиксельная ультраширокоугольная и 8-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон базируется на чипе Exynos 990, оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Под конец сентября Samsung представила Galaxy S20 FE, который отличается от Galaxy S20 более крупным дисплеем, емким аккумулятором, а также другим набором камер, его цена ниже....
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