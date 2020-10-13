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Пользователи жалуются на «глючный» экран Galaxy S20 FE

13.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Под конец сентября Samsung представила Galaxy S20 FE, который отличается от Galaxy S20 более крупным дисплеем, емким аккумулятором, а также другим набором камер, его цена ниже. Предполагается, что он понадобился компании, чтобы перекрыть недостаточно хорошие продажи Galaxy S20. Как следует из отзывов на форумах, некоторые пользователи жалуются на сбойный экран новинки.

Владельцы Galaxy S20 FE рассказывают о регулярных ложных срабатываниях дисплея, а также чрезвычайно длительной задержке реакции после тапа и свайпа по экрану. Проблема, отмечает 9to5google, судя по всему, не слишком распространена, однако и телефон вышел на рынок совсем недавно — всего несколько недель назад. 9to5google пишет, что прибывшая на обзор модель Galaxy S20 FE также имела подобный недостаток.

К настоящему моменту неизвестно, программная это или аппаратная проблема. Компания пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним, Samsung Galaxy S20 FE получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Основная камера — 12-мегапиксельная с оптической стабилизацией. Также есть 12-мегапиксельная ультраширокоугольная и 8-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон базируется на чипе Exynos 990, оснащен 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается быстрая проводная и беспроводная зарядка.

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Под конец сентября Samsung представила Galaxy S20 FE, который отличается от Galaxy S20 более крупным дисплеем, емким аккумулятором, а также другим набором камер, его цена ниже....
 
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