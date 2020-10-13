ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нам нужна ваша помощь! Присылайте фото и видео в чат-бот Onliner в Telegram

13.10.2020 10:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Onliner во многом состоялся благодаря уникальному для Беларуси комьюнити, которое не только общалось на форуме, но также делилось контентом, мыслями, наблюдениями. Сейчас мы как никогда нуждаемся в помощи.

В условиях, когда деятельность журналиста подвержена беспрецедентным профессиональным рискам, именно фото-, аудио- и видеоматериалы, которые присылают читатели, пользователи сайта, становятся основой контента.

Это важно: делиться свидетельствами происходящих событий, чтобы они нашли отражение на сайте и попали в публичное поле. Присылайте ваши видеозаписи, аудиоролики, скриншоты в наш чат-бот в Telegram.

Давайте вместе зафиксируем события!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Onliner во многом состоялся благодаря уникальному для Беларуси комьюнити, которое не только общалось на форуме, но также делилось контентом, мыслями, наблюдениями....
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook запретила отрицающий Холокост контент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика