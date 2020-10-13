Нам нужна ваша помощь! Присылайте фото и видео в чат-бот Onliner в Telegram

Источник материала: Onliner

Onliner во многом состоялся благодаря уникальному для Беларуси комьюнити, которое не только общалось на форуме, но также делилось контентом, мыслями, наблюдениями. Сейчас мы как никогда нуждаемся в помощи.

В условиях, когда деятельность журналиста подвержена беспрецедентным профессиональным рискам, именно фото-, аудио- и видеоматериалы, которые присылают читатели, пользователи сайта, становятся основой контента.

Это важно: делиться свидетельствами происходящих событий, чтобы они нашли отражение на сайте и попали в публичное поле. Присылайте ваши видеозаписи, аудиоролики, скриншоты в наш чат-бот в Telegram.

Давайте вместе зафиксируем события!