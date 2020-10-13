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Нам нужна ваша помощь! Присылайте фото и видео в чат-бот Onliner в Telegram
Источник материала: Onliner
Onliner во многом состоялся благодаря уникальному для Беларуси комьюнити, которое не только общалось на форуме, но также делилось контентом, мыслями, наблюдениями. Сейчас мы как никогда нуждаемся в помощи.
В условиях, когда деятельность журналиста подвержена беспрецедентным профессиональным рискам, именно фото-, аудио- и видеоматериалы, которые присылают читатели, пользователи сайта, становятся основой контента.
Это важно: делиться свидетельствами происходящих событий, чтобы они нашли отражение на сайте и попали в публичное поле. Присылайте ваши видеозаписи, аудиоролики, скриншоты в наш
Давайте вместе зафиксируем события!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Onliner во многом состоялся благодаря уникальному для Беларуси комьюнити, которое не только общалось на форуме, но также делилось контентом, мыслями, наблюдениями....
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