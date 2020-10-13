На «круглом столе» в тюрьме Лукашенко пытался убедить оппонентов сдаться

«Оппонентам предлагают два варианта»









Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что Лукашенко дал политзаключенным надежду на освобождение. Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что Лукашенко дал политзаключенным надежду на освобождение.





«На мой взгляд, он убеждал их сдаться. Мол, берите пример со своих товарищей, которые раскаялись. Выборы прошли, мы признаем, что вы не слишком опасны, выпустим вас на свободу, а вы за это будете тихонечко сидеть и молчать. Может быть, в следующих выборах даже поучаствуете. Думаю, большая часть участников этого общения отвергла это предложение с возмущением», – сказал Марголин.





Два участника встречи с Лукашенко – бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич – были отправлены под домашний арест. Освободят ли остальных, включая Бабарико?





«Думаю, что на встрече в том или ином виде и шла речь о том, кого освободить и на каких условиях. Воскресенского после его сотрудничества с БТ и властями поставили в пример, выпустив под домашний арест. Что касается Рабцевича, то можно предположить, что в его случае вообще не к чему было придраться: человек занимался не политикой, а благотворительностью. Думаю, с остальными такое повторено не будет», – считает Марголин.





По его мнению, Лукашенко пытался на встрече «прощупать соперников», проверить, готовы ли они на компромисс.





«Поскольку эта попытка не удалась, то мы увидели со стороны силовиков особую жестокость во время воскресного марша. Оппонентам предлагают два варианта: или потихонечку слиться и подключиться к процессу обсуждения изменения Конституции, или иначе их будут душить со всей силой», – полагает Марголин.





Какой замысел Лукашенко по поводу изменения Конституции?





«Он хочет выторговать себе приемлемые условия для ухода с поста президента – желательно такого, чтобы никуда на самом деле не уйти. Но проблема еще и в том, что теперь для властей успешно провести референдум будет намного сложнее, чем в 1995-м, 1996-м или 2004-м годах», – считает эксперт.





Организовать массовые фальсификации как прежде не получится. А если новый вариант Конституции будет беззубым, то оппозиция призовет к его бойкоту.





«Поэтому Лукашенко очень хочет заинтересовать своих оппонентов в том, что этот процесс важен и нужен», – сказал Марголин.





«Со стороны Лукашенко был своеобразный торг»





Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик отмечает, что Лукашенко на встрече в СИЗО организовал торг.





«Во-первых, со стороны Лукашенко это был сигнал Европе и странам, вводящим санкции. Он не может не понимать, что санкции и вражда с Западом скажутся на экономике и вызовут еще большое недовольство в обществе. Во-вторых, с его стороны был своеобразный торг: мол, я гуманный человек, обеспечу вам поездку в баню, а потом, возможно, смягчение наказания и свободу: только вы повлияйте на протестующих», – сказал Гончарик.





В Кремле прокомментировали встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: «Мы приветствуем любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе, а тем более — инициированный главой государства, президентом Беларуси».





«В Москве уже не раз говорили о том, что хотят увидеть диалог белорусских властей с обществом. Россию можно понять: она заинтересована в стабильности ситуации. Кроме того, поддержка режима Лукашенко, мягко говоря, бросает тень на Россию. Так дело может дойти до санкций и против нее», – считает Гончарик.